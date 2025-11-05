Alors qu’il avait l’op­por­tu­nité de terminer l’année à la place de numéro 1 fran­çais, après l’éli­mi­na­tion d’Arthur Rinderknech au premier tour de l’ATP 250 de Metz, Corentin Moutet a lui aussi été battu dès son entrée en lice par Aleksandar Vukic (3−6, 7–6[6], 7–6[8] en 2h42). Pourtant, il assure à L’Equipe ne pas ressenti de pres­sion supplémentaire.

Question : « Y avait‐il une pres­sion supplé­men­taire du fait de la défaite d’Arthur Rinderknech juste avant votre entrée sur le court, qui avait pour consé­quence que vous pouviez terminer la saison n°1 fran­çais en cas de bon parcours à Metz ? »

Moutet : « Ce n’est pas la défaite de certains qui me réjouit, non. Franchement, je suis arrivé sur le terrain pour faire mon taf, essayer de conti­nuer à progresser et à faire des bons matches, enchaîner. La pres­sion, je me la mets parce que j’ai envie de bien faire, parce que je m’en­traîne dur et que j’ar­rive sur le terrain avec des bonnes ambitions. »