Alors qu’il avait l’opportunité de terminer l’année à la place de numéro 1 français, après l’élimination d’Arthur Rinderknech au premier tour de l’ATP 250 de Metz, Corentin Moutet a lui aussi été battu dès son entrée en lice par Aleksandar Vukic (3−6, 7–6[6], 7–6[8] en 2h42). Pourtant, il assure à L’Equipe ne pas ressenti de pression supplémentaire.
Question : « Y avait‐il une pression supplémentaire du fait de la défaite d’Arthur Rinderknech juste avant votre entrée sur le court, qui avait pour conséquence que vous pouviez terminer la saison n°1 français en cas de bon parcours à Metz ? »
Moutet : « Ce n’est pas la défaite de certains qui me réjouit, non. Franchement, je suis arrivé sur le terrain pour faire mon taf, essayer de continuer à progresser et à faire des bons matches, enchaîner. La pression, je me la mets parce que j’ai envie de bien faire, parce que je m’entraîne dur et que j’arrive sur le terrain avec des bonnes ambitions. »
Publié le mercredi 5 novembre 2025 à 17:22