Dans un papier très docu­menté, notre confrère de L’Équipe, Franck Ramella, résume parfai­te­ment la situa­tion précaire du Moselle Open. Si les éditions 2024 et 2025 sont assu­rées, l’avenir semble plus morose.

En effet, l’ATP, qui est l’affût pour récu­pérer des dates à un prix sympa­thique, veut profiter des conflits entre action­naires à Metz pour racheter la date.

Ce conflit entre les proprié­taires date du rachat de certaines parts de l’évè­ne­ment par la société All In Moselle dirigée par Thierry Ascione et Jo‐Wilfried Tsonga. Contestant cette opéra­tion, des action­naires mino­ri­taires ont entamé une procé­dure. Déboutés par le Tribunal de Commerce, ils ont fait appel.

De son côté, l’ATP avait clai­re­ment expliqué que si ce conflit s’éter­ni­se­rait, elle serait contrainte de prendre les rennes. C’est visi­ble­ment ce que est en train de se passer. Et Eric Lucas, jadis président du tournoi et qui fait partie des fron­deurs, est dévasté.

« On a une oppor­tu­nité de jouer la résis­tance sur le Vieux Continent et c’est un silence assour­dis­sant. On est très étonnés du silence de la FFT. Pourquoi la fédé­ra­tion ne vient‐elle pas à notre secours en disant à l’ATP qu’ils ne pour­ront pas vendre une semaine de calen­drier dans ces condi­tions ? La FFT se laisse prendre Lyon, Metz, alors qu’il y a encore un moyen de faire quelque chose ici. Et personne ne bouge pour faire faire perdurer le tournoi… »