Avec le forfait d’Andrey Rublev, qu’il aurait dû affronter en quarts de finale, Corentin Moutet se retrouve direc­te­ment dans le dernier carré de l’ATP 250 de Metz.

« Je vais me préparer pour le prochain tour. Il y a encore beau­coup de bons joueurs à affronter. Il faut que je travaille de mon côté pour arriver prêt sur le terrain. Il faut que je me pose, que je m’en­traîne. Et que ce soit jeudi, vendredi ou samedi, j’es­saierai d’être prêt », a néan­moins tempéré le Français au micro de Moselle TV après sa victoire contre Jan‐Lennard Struff : 7–6(2), 5–7, 6–3.