Cameron Norrie ne semble pas être un joueur très apprécié sur le circuit. Novak Djokovic avait déjà critiqué son atti­tude après un duel à Rome en 2023.

À l’oc­ca­sion du premier tour de l’ATP 250 de Metz lundi soir, le Britannique a mis en rage son adver­saire, Roberto Carballes Baena. Battu en trois sets, l’Espagnol lui a dit ses quatre vérités après une poignée de main glaciale.

« Tu cries ‘vamos’ en me regar­dant », a reproché Carballes Baena. Ce à quoi a répondu Norrie pour se justi­fier : « Je jouais telle­ment mal, telle­ment mal. J’ai dû me motiver. »

