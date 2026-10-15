À l’occasion de la finale du simple de l’Open Metz – Grand Est, un match d’exhibition réunira quatre grands noms du tennis sur le court des Arènes de Metz, le dimanche 22 novembre : Mansour Bahrami, Cédric Pioline, Richard Gasquet et Julien Benneteau.
Pensé comme un moment festif et convivial, ce rendez‐vous viendra clôturer en beauté cette première édition du tournoi. Le public retrouvera Mansour Bahrami, figure incontournable des exhibitions à travers le monde, aux côtés de Cédric Pioline et de Richard Gasquet, deux anciens membres du top 10 mondial, ainsi que de Julien Benneteau, ancien 25e mondial en simple et 5e mondial en double, aujourd’hui directeur du tournoi.
Le match d’exhibition débutera à 14 heures, en préambule de la finale du simple, programmée à 15 h 30.
Inclus dans le billet de la finale, ce match d’exhibition permettra aux spectateurs de profiter d’un moment privilégié avant le sacre du vainqueur de la première édition de l’Open Metz – Grand Est.
Publié le jeudi 15 octobre 2026 à 15:15