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Un match d’ex­hi­bi­tion de choix pour l’Open Metz‐Grand Est

Par
Henri Touchard
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À l’occasion de la finale du simple de l’Open Metz – Grand Est, un match d’exhibition réunira quatre grands noms du tennis sur le court des Arènes de Metz, le dimanche 22 novembre : Mansour Bahrami, Cédric Pioline, Richard Gasquet et Julien Benneteau.

Pensé comme un moment festif et convi­vial, ce rendez‐vous viendra clôturer en beauté cette première édition du tournoi. Le public retrou­vera Mansour Bahrami, figure incon­tour­nable des exhi­bi­tions à travers le monde, aux côtés de Cédric Pioline et de Richard Gasquet, deux anciens membres du top 10 mondial, ainsi que de Julien Benneteau, ancien 25e mondial en simple et 5e mondial en double, aujourd’hui direc­teur du tournoi.

Le match d’exhibition débu­tera à 14 heures, en préam­bule de la finale du simple, programmée à 15 h 30.

Inclus dans le billet de la finale, ce match d’exhibition permettra aux spec­ta­teurs de profiter d’un moment privi­légié avant le sacre du vain­queur de la première édition de l’Open Metz – Grand Est.

Publié le jeudi 15 octobre 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Henri Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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