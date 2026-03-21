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Adrian Mannarino agacé par Tommy Paul ? « Je n’ai pas trouvé notre poignée de main froide. Je lui ai dit ‘bravo et bonne chance’, et il m’a répondu ‘merci mec’ »

Par
Baptiste Mulatier
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Au terme d’un combat de plus de deux heures, au deuxième tour du Masters 1000 de Miami, Adrian Mannarino s’est incliné face à Tommy Paul (23e mondial) sur le score de 6–2, 2–6, 6–4.

Alors que le jour­na­liste José Morgado évoquait une poignée de main plutôt froide entre le Français et l’Américain, en raison du temps mort médical pris par ce dernier dans le troi­sième set, Mannarino a tenu à réta­blir les faits sur le réseau social X.

« Je n’ai pas vu de poignée de main froide. Je lui ai dit ‘bravo et bonne chance’, et il m’a répondu ‘merci mec’», a expliqué le 43e joueur mondial.

Une mise au point claire et sans ambiguïté.

Publié le samedi 21 mars 2026 à 09:57

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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