Au terme d’un combat de plus de deux heures, au deuxième tour du Masters 1000 de Miami, Adrian Mannarino s’est incliné face à Tommy Paul (23e mondial) sur le score de 6–2, 2–6, 6–4.
Alors que le journaliste José Morgado évoquait une poignée de main plutôt froide entre le Français et l’Américain, en raison du temps mort médical pris par ce dernier dans le troisième set, Mannarino a tenu à rétablir les faits sur le réseau social X.
« Je n’ai pas vu de poignée de main froide. Je lui ai dit ‘bravo et bonne chance’, et il m’a répondu ‘merci mec’», a expliqué le 43e joueur mondial.
I didn’t see any cold handshake , I told him « well done and good luck » and he replied « thanks man »— Adrian Mannarino (@AdrianMannarino) March 20, 2026
Une mise au point claire et sans ambiguïté.
Publié le samedi 21 mars 2026 à 09:57