Au terme d’un combat de plus de deux heures, au deuxième tour du Masters 1000 de Miami, Adrian Mannarino s’est incliné face à Tommy Paul (23e mondial) sur le score de 6–2, 2–6, 6–4.

Alors que le jour­na­liste José Morgado évoquait une poignée de main plutôt froide entre le Français et l’Américain, en raison du temps mort médical pris par ce dernier dans le troi­sième set, Mannarino a tenu à réta­blir les faits sur le réseau social X.

« Je n’ai pas vu de poignée de main froide. Je lui ai dit ‘bravo et bonne chance’, et il m’a répondu ‘merci mec’», a expliqué le 43e joueur mondial.

I didn’t see any cold hand­shake , I told him « well done and good luck » and he replied « thanks man » — Adrian Mannarino (@AdrianMannarino) March 20, 2026

Une mise au point claire et sans ambiguïté.