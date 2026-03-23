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Alcaraz a vrai­ment besoin de souf­fler : « Je ne sais pas combien de temps ils vont m’autoriser à me reposer et à prendre des jours de congé »

Par
Jean Muller
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Evidemment Carlos n’avait pas prévu d’être sorti aussi vite en Floride. Du coup, il va devoir impro­viser. On le sait son refuge dans ce type de situa­tion est souvent l’ap­par­te­ment fami­lial de Murcie.

« Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Probablement que je vais rentrer chez moi, ce que j’attends vrai­ment avec impa­tience, rester tran­quille avec ma famille, avec mes amis. Quelques jours. Je ne sais pas combien de temps ils, mon équipe, vont m’autoriser à me reposer et à prendre des jours de congé. Et tout d’un coup, on reprend le rythme, on retourne sur le court. La saison sur terre battue est pour bientôt et j’ai de super tour­nois dont je suis vrai­ment excité de jouer là‐bas. Mon esprit, là tout de suite, c’est de prendre quelques jours de repos, de réini­tia­liser mon esprit, de recharger les batte­ries et d’être prêt et en bonne forme pour la saison sur terre battue. »

Publié le lundi 23 mars 2026 à 11:20

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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