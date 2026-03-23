Evidemment Carlos n’avait pas prévu d’être sorti aussi vite en Floride. Du coup, il va devoir impro­viser. On le sait son refuge dans ce type de situa­tion est souvent l’ap­par­te­ment fami­lial de Murcie.

« Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Probablement que je vais rentrer chez moi, ce que j’attends vrai­ment avec impa­tience, rester tran­quille avec ma famille, avec mes amis. Quelques jours. Je ne sais pas combien de temps ils, mon équipe, vont m’autoriser à me reposer et à prendre des jours de congé. Et tout d’un coup, on reprend le rythme, on retourne sur le court. La saison sur terre battue est pour bientôt et j’ai de super tour­nois dont je suis vrai­ment excité de jouer là‐bas. Mon esprit, là tout de suite, c’est de prendre quelques jours de repos, de réini­tia­liser mon esprit, de recharger les batte­ries et d’être prêt et en bonne forme pour la saison sur terre battue. »