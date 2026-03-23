Evidemment Carlos n’avait pas prévu d’être sorti aussi vite en Floride. Du coup, il va devoir improviser. On le sait son refuge dans ce type de situation est souvent l’appartement familial de Murcie.
« Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Probablement que je vais rentrer chez moi, ce que j’attends vraiment avec impatience, rester tranquille avec ma famille, avec mes amis. Quelques jours. Je ne sais pas combien de temps ils, mon équipe, vont m’autoriser à me reposer et à prendre des jours de congé. Et tout d’un coup, on reprend le rythme, on retourne sur le court. La saison sur terre battue est pour bientôt et j’ai de super tournois dont je suis vraiment excité de jouer là‐bas. Mon esprit, là tout de suite, c’est de prendre quelques jours de repos, de réinitialiser mon esprit, de recharger les batteries et d’être prêt et en bonne forme pour la saison sur terre battue. »
Publié le lundi 23 mars 2026 à 11:20