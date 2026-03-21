Lors de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Miami, Carlos Alcaraz affron­tait pour la première Joao Fonseca (39e mondial à 19 ans), qui avait été battu par Jannik Sinner en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells la semaine dernière (7−6 [6], 7–6 [4]).

Plus solide et plus effi­cace sur balles de break, l’Espagnol s’est imposé en deux sets (6−4, 6–4). Mais pour le numéro 1 mondial, le phéno­mène brési­lien sera un adver­saire bien plus dange­reux encore à l’avenir, notam­ment grâce à l’ex­pé­rience acquise sur ces très gros matchs.

« Je me souviens quand j’ai affronté Rafa Nadal pour la première fois à Madrid (6−1, 6–2 en 2021, ndlr). Je me souviens à quel point ce match m’a servi… Même si j’ai été écrasé. Je dirais que le fait qu’il nous ait tenus tête à tête va lui apporter un excellent retour d’expérience de la part de son équipe. Ils vont savoir ce qu’il doit améliorer à l’avenir. Il a tout pour lui. De superbes coups. Beaucoup de choses à améliorer. Mais je suis presque sûr qu’il y arri­vera. Enchaîner deux tour­nois en affron­tant les numéro 1 et 2 mondiaux va vrai­ment lui être très utile », a déclaré Alcaraz lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire.

Carlos Alcaraz after beating Fonseca in Miami



“João had Sinner in Indian Wells and he had you in Miami. Two massive matches at his age. When you were his age how much did these matches help your growth?”



Carlos : “Well I do remember when I played Rafa Nadal for the first time in… pic.twitter.com/i0eowg543U — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 21, 2026

Au troi­sième tour, Carlos Alcaraz va désor­mais se tourner vers Sebastian Korda (36e), qui l’a battu une fois en cinq confrontations.