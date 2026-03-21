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Alcaraz, après sa victoire contre Fonseca : « Quand j’ai affronté Nadal pour la première fois, je me suis fait écrasé mais je me souviens à quel point ce match m’a servi »

Par
Baptiste Mulatier
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Lors de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Miami, Carlos Alcaraz affron­tait pour la première Joao Fonseca (39e mondial à 19 ans), qui avait été battu par Jannik Sinner en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells la semaine dernière (7−6 [6], 7–6 [4]).

Plus solide et plus effi­cace sur balles de break, l’Espagnol s’est imposé en deux sets (6−4, 6–4). Mais pour le numéro 1 mondial, le phéno­mène brési­lien sera un adver­saire bien plus dange­reux encore à l’avenir, notam­ment grâce à l’ex­pé­rience acquise sur ces très gros matchs. 

« Je me souviens quand j’ai affronté Rafa Nadal pour la première fois à Madrid (6−1, 6–2 en 2021, ndlr). Je me souviens à quel point ce match m’a servi… Même si j’ai été écrasé. Je dirais que le fait qu’il nous ait tenus tête à tête va lui apporter un excellent retour d’expérience de la part de son équipe. Ils vont savoir ce qu’il doit améliorer à l’avenir. Il a tout pour lui. De superbes coups. Beaucoup de choses à améliorer. Mais je suis presque sûr qu’il y arri­vera. Enchaîner deux tour­nois en affron­tant les numéro 1 et 2 mondiaux va vrai­ment lui être très utile », a déclaré Alcaraz lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire. 

Au troi­sième tour, Carlos Alcaraz va désor­mais se tourner vers Sebastian Korda (36e), qui l’a battu une fois en cinq confrontations. 

Publié le samedi 21 mars 2026 à 08:11

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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