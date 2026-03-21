Lors de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Miami, Carlos Alcaraz affrontait pour la première Joao Fonseca (39e mondial à 19 ans), qui avait été battu par Jannik Sinner en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells la semaine dernière (7−6 [6], 7–6 [4]).
Plus solide et plus efficace sur balles de break, l’Espagnol s’est imposé en deux sets (6−4, 6–4). Mais pour le numéro 1 mondial, le phénomène brésilien sera un adversaire bien plus dangereux encore à l’avenir, notamment grâce à l’expérience acquise sur ces très gros matchs.
« Je me souviens quand j’ai affronté Rafa Nadal pour la première fois à Madrid (6−1, 6–2 en 2021, ndlr). Je me souviens à quel point ce match m’a servi… Même si j’ai été écrasé. Je dirais que le fait qu’il nous ait tenus tête à tête va lui apporter un excellent retour d’expérience de la part de son équipe. Ils vont savoir ce qu’il doit améliorer à l’avenir. Il a tout pour lui. De superbes coups. Beaucoup de choses à améliorer. Mais je suis presque sûr qu’il y arrivera. Enchaîner deux tournois en affrontant les numéro 1 et 2 mondiaux va vraiment lui être très utile », a déclaré Alcaraz lors de l’interview sur le court après sa victoire.
Carlos Alcaraz after beating Fonseca in Miami— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 21, 2026
“João had Sinner in Indian Wells and he had you in Miami. Two massive matches at his age. When you were his age how much did these matches help your growth?”
Carlos : “Well I do remember when I played Rafa Nadal for the first time in… pic.twitter.com/i0eowg543U
Au troisième tour, Carlos Alcaraz va désormais se tourner vers Sebastian Korda (36e), qui l’a battu une fois en cinq confrontations.
Publié le samedi 21 mars 2026 à 08:11