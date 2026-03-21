Opposé à Joao Fonseca pour la première fois, à l’oc­ca­sion du deuxième tour du Masters 1000 de Miami, Carlos Alcaraz s’en est sorti en deux sets (6−4, 6–4) mais a été impres­sionné par la qualité de frappe et de puis­sance du phéno­mène brésilien.

« À plusieurs reprises, il a réussi à sortir un coup gagnant de nulle part. Parfois, ça m’a surpris, fran­che­ment, parce que contre d’autres joueurs, je suis capable de renvoyer la balle suivante et de revenir dans le point. Contre lui, c’est une tout autre histoire. On sent qu’il peut sortir un coup gagnant de n’importe où, et c’est impres­sion­nant. C’est ce qui m’a le plus surpris. En même temps, je sais de quoi il est capable. De superbes coups, une puis­sance incroyable. C’est ce qui m’a le plus marqué. »