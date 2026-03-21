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Alcaraz, après son premier duel contre Fonseca : « Franchement, j’ai été surpris »

Par
Baptiste Mulatier
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Opposé à Joao Fonseca pour la première fois, à l’oc­ca­sion du deuxième tour du Masters 1000 de Miami, Carlos Alcaraz s’en est sorti en deux sets (6−4, 6–4) mais a été impres­sionné par la qualité de frappe et de puis­sance du phéno­mène brésilien. 

« À plusieurs reprises, il a réussi à sortir un coup gagnant de nulle part. Parfois, ça m’a surpris, fran­che­ment, parce que contre d’autres joueurs, je suis capable de renvoyer la balle suivante et de revenir dans le point. Contre lui, c’est une tout autre histoire. On sent qu’il peut sortir un coup gagnant de n’importe où, et c’est impres­sion­nant. C’est ce qui m’a le plus surpris. En même temps, je sais de quoi il est capable. De superbes coups, une puis­sance incroyable. C’est ce qui m’a le plus marqué. »

Publié le samedi 21 mars 2026 à 13:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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