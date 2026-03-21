Opposé à Joao Fonseca pour la première fois, à l’occasion du deuxième tour du Masters 1000 de Miami, Carlos Alcaraz s’en est sorti en deux sets (6−4, 6–4) mais a été impressionné par la qualité de frappe et de puissance du phénomène brésilien.
« À plusieurs reprises, il a réussi à sortir un coup gagnant de nulle part. Parfois, ça m’a surpris, franchement, parce que contre d’autres joueurs, je suis capable de renvoyer la balle suivante et de revenir dans le point. Contre lui, c’est une tout autre histoire. On sent qu’il peut sortir un coup gagnant de n’importe où, et c’est impressionnant. C’est ce qui m’a le plus surpris. En même temps, je sais de quoi il est capable. De superbes coups, une puissance incroyable. C’est ce qui m’a le plus marqué. »
Publié le samedi 21 mars 2026 à 13:28