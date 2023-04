Carlos Alcaraz s’est incliné cette nuit face à Jannik Sinner au terme d’un match épous­tou­flant notam­ment lors du premier set. L’Espagnol voit donc ses rêves de Sunshine Double s’envoler ainsi que la première place mondiale.

Après sa défaite, en confé­rence de presse, il est revenu sur le dérou­le­ment du match et les petites choses qui ont fait basculer la rencontre notam­ment lors­qu’il a pris une pause toilette de près de 10 minutes après la perte du deuxième set.

« Je ne suis pas allée aux toilettes pour arrêter le match. J’étais juste en sueur, je touchais chaque partie de mes vête­ments et mes mains trans­pi­raient. Je suis allé me changer. Dans un match aussi exigeant, si vous allez aux toilettes pendant quatre minutes, il est diffi­cile de retourner au combat. Au final, c’est ce qui m’a coûté un peu cher. Il y a aussi beau­coup de facteurs qui font que je n’ai peut‐être pas été très bon. Mais après un match aussi exigeant, à la fin, vous commencez à vous sentir un peu endo­lori, vous commencez à avoir des crampes. Mais tout ce que je peux dire, c’est que Jannik a été meilleur que moi et c’est la réalité, je n’ai pas perdu à cause d’un malaise au début du troi­sième set. Je le féli­cite et lui souhaite le meilleur », a déclaré le prodige Espagnol.