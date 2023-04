Forcément extrê­me­ment déçu après sa défaite face à Jannik Sinner en demi‐finales du Masters 1000 de Miami, Carlos Alcaraz, lors de son passage en confé­rence de presse, est revenu avec beau­coup de fran­chise sur les minutes qui ont suivi sa sortie du court où il était parti­cu­liè­re­ment miné par cette perte.

« Pour moi, c’est comme si j’avais perdu la demi‐finale. Je ne pense pas au fait que j’ai perdu la première place, j’ai perdu le Double Sunshine. Je n’y pense pas. Bien sûr, c’est dommage, mais je pense que j’aurai d’autres années pour essayer de réaliser le doublé. Mais tout ce à quoi je pense, c’est d’amé­liorer mon niveau pour battre Jannik. Pour moi, je viens de perdre une demi‐finale de tournoi, rien de plus. Après le match, pendant 25 minutes, je ne pouvais parler à personne. J’étais sur mon… je me plai­gnais beau­coup, tout était comme de la merde pour moi. Mais au bout d’un moment, je me suis repris, j’ai commencé à penser à des choses posi­tives, au match, à la saison, au tournoi, et à parler avec mon équipe, ma famille, et après ça, j’ai commencé à avoir de bonnes choses à l’es­prit. Vous savez, j’ar­rive ici (en confé­rence de presse) en souriant. Seulement après 20 ou 25 minutes », a déclaré le prodige espa­gnol qui, malgré cette défaite diffi­cile à encaisser, n’a pas mis très long­temps à retrouver le sourire.