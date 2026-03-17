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Alcaraz en danger, Sinner épargné !

Par
Jean Muller
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Le tirage au sort du Masters 1000 de Miami (du 18 au 29 mars) a rendu son verdict, et Carlos Alcaraz va devoir tout de suite être perfor­mant s’il ne veut pas avoir une mauvaise surprise.

En effet, dès son entrée en lice, il sera opposé au vain­queur du duel entre Fabian Marozsan et Joao Fonseca, deux frap­peurs qui n’ont peur de rien. Si jamais le Brésilien s’im­pose, James Blake, le direc­teur du tournoi, aura donc une affiche en or pour sa night session.

Après une défaite, ce qui est rare pour Alcaraz, il est toujours inté­res­sant de voir comment un cham­pion de sa trempe va réagir, d’au­tant que les condi­tions sont toujours spéciales en Floride. 

En cinq parti­ci­pa­tions à Miami, Carlos n’a remporté le titre qu’une seule fois, c’était en 2022 face à Casper Ruud. Pour rappel, la saison passée, il avait été sorti à la surprise géné­rale dès son entrée en lice par David Goffin.

Concernant le récent vain­queur du Masters 1000 d’Indian Wells, le tirage a été beau­coup plus clément avec une route assez dégagée jusqu’en huitièmes de finale où il pour­rait affronter Andrey Rublev. 

Mais étant donné la forme actuelle de l’Italien, on voit mal qui pour­rait venir réel­le­ment l’inquiéter. 

Publié le mardi 17 mars 2026 à 09:10

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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