Le tirage au sort du Masters 1000 de Miami (du 18 au 29 mars) a rendu son verdict, et Carlos Alcaraz va devoir tout de suite être perfor­mant s’il ne veut pas avoir une mauvaise surprise.

En effet, dès son entrée en lice, il sera opposé au vain­queur du duel entre Fabian Marozsan et Joao Fonseca, deux frap­peurs qui n’ont peur de rien. Si jamais le Brésilien s’im­pose, James Blake, le direc­teur du tournoi, aura donc une affiche en or pour sa night session.

🇪🇸🇺🇸 Carlos Alcaraz’s 2026 Miami Open draw :



R1 – BYE

R2 – Fonseca/Marozsan

R3 – Korda/Mpetshi Perricard

R4 – Khachanov/Darderi

QF – Fritz/Ruud/Draper/Lehecka

SF – Musetti/De Minaur/Bublik/Cobolli

F – Sinner/Zverev/Auger‐Aliassime/Shelton/Medvedev



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Après une défaite, ce qui est rare pour Alcaraz, il est toujours inté­res­sant de voir comment un cham­pion de sa trempe va réagir, d’au­tant que les condi­tions sont toujours spéciales en Floride.

En cinq parti­ci­pa­tions à Miami, Carlos n’a remporté le titre qu’une seule fois, c’était en 2022 face à Casper Ruud. Pour rappel, la saison passée, il avait été sorti à la surprise géné­rale dès son entrée en lice par David Goffin.

Concernant le récent vain­queur du Masters 1000 d’Indian Wells, le tirage a été beau­coup plus clément avec une route assez dégagée jusqu’en huitièmes de finale où il pour­rait affronter Andrey Rublev.

🇮🇹🇺🇸 Jannik Sinner’s 2026 Miami Open draw :



R1 – BYE

R2 – Dzumhur/Q

R3 – Moutet/Machac

R4 – Rublev/Norrie

QF – Auger‐Aliassime/Mensik/Tiafoe/Rinderknech

SF – Zverev/Medvedev/Shelton/Davidovich Fokina

F – Alcaraz/Musetti/De Minaur/Fritz



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Mais étant donné la forme actuelle de l’Italien, on voit mal qui pour­rait venir réel­le­ment l’inquiéter.