Le tirage au sort du Masters 1000 de Miami (du 18 au 29 mars) a rendu son verdict, et Carlos Alcaraz va devoir tout de suite être performant s’il ne veut pas avoir une mauvaise surprise.
En effet, dès son entrée en lice, il sera opposé au vainqueur du duel entre Fabian Marozsan et Joao Fonseca, deux frappeurs qui n’ont peur de rien. Si jamais le Brésilien s’impose, James Blake, le directeur du tournoi, aura donc une affiche en or pour sa night session.
🇪🇸🇺🇸 Carlos Alcaraz’s 2026 Miami Open draw :— Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) March 16, 2026
R1 – BYE
R2 – Fonseca/Marozsan
R3 – Korda/Mpetshi Perricard
R4 – Khachanov/Darderi
QF – Fritz/Ruud/Draper/Lehecka
SF – Musetti/De Minaur/Bublik/Cobolli
F – Sinner/Zverev/Auger‐Aliassime/Shelton/Medvedev
📸 Rolex – Antoine Couvercelle pic.twitter.com/xYwrzIs2fy
Après une défaite, ce qui est rare pour Alcaraz, il est toujours intéressant de voir comment un champion de sa trempe va réagir, d’autant que les conditions sont toujours spéciales en Floride.
En cinq participations à Miami, Carlos n’a remporté le titre qu’une seule fois, c’était en 2022 face à Casper Ruud. Pour rappel, la saison passée, il avait été sorti à la surprise générale dès son entrée en lice par David Goffin.
Concernant le récent vainqueur du Masters 1000 d’Indian Wells, le tirage a été beaucoup plus clément avec une route assez dégagée jusqu’en huitièmes de finale où il pourrait affronter Andrey Rublev.
🇮🇹🇺🇸 Jannik Sinner’s 2026 Miami Open draw :— Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) March 16, 2026
R1 – BYE
R2 – Dzumhur/Q
R3 – Moutet/Machac
R4 – Rublev/Norrie
QF – Auger‐Aliassime/Mensik/Tiafoe/Rinderknech
SF – Zverev/Medvedev/Shelton/Davidovich Fokina
F – Alcaraz/Musetti/De Minaur/Fritz
📸 Rolex – Antoine Couvercelle pic.twitter.com/pNvLQralXm
Mais étant donné la forme actuelle de l’Italien, on voit mal qui pourrait venir réellement l’inquiéter.
Publié le mardi 17 mars 2026 à 09:10