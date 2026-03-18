Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se sont croisés à l’en­traî­ne­ment à Miami, deux jours après le sacre de l’Italien à Indian Wells. Le numéro 1 mondial en a profité pour féli­citer l’Italien, tombeur de Daniil Medvedev en finale dimanche.

Un geste loin d’être anodin entre deux grands rivaux, comme le souligne le jour­na­liste espa­gnol José Moron sur le réseau social X.

Alcaraz y Sinner son todo lo bueno que puede tener el tenis.



Se llevan genial.



Se feli­citan mutua­mente cuando gana el otro.



Hablan de sus cosas de manera disten­dida.



Bromean.



Se palpa la buena energía que tienen entre ellos.



Ejemplo para todos. Sobre todos para los… https://t.co/IrGeomdtem — José Morón (@jmgmoron) March 17, 2026

« Alcaraz et Sinner incarnent tout ce qu’il y a de meilleur dans le tennis. Ils s’en­tendent à merveille. Ils se féli­citent mutuel­le­ment lorsque l’un d’eux gagne. Ils discutent de leurs affaires dans une ambiance détendue. Ils plai­santent. On sent clai­re­ment la bonne énergie qui règne entre eux. Un exemple pour tous. Surtout pour les extré­mistes qui insultent sur les réseaux sociaux », a écrit le rédac­teur en chef de Punto de Break.