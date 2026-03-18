Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se sont croisés à l’entraînement à Miami, deux jours après le sacre de l’Italien à Indian Wells. Le numéro 1 mondial en a profité pour féliciter l’Italien, tombeur de Daniil Medvedev en finale dimanche.
Un geste loin d’être anodin entre deux grands rivaux, comme le souligne le journaliste espagnol José Moron sur le réseau social X.
Alcaraz y Sinner son todo lo bueno que puede tener el tenis.— José Morón (@jmgmoron) March 17, 2026
Se llevan genial.
Se felicitan mutuamente cuando gana el otro.
Hablan de sus cosas de manera distendida.
Bromean.
Se palpa la buena energía que tienen entre ellos.
Ejemplo para todos. Sobre todos para los… https://t.co/IrGeomdtem
« Alcaraz et Sinner incarnent tout ce qu’il y a de meilleur dans le tennis. Ils s’entendent à merveille. Ils se félicitent mutuellement lorsque l’un d’eux gagne. Ils discutent de leurs affaires dans une ambiance détendue. Ils plaisantent. On sent clairement la bonne énergie qui règne entre eux. Un exemple pour tous. Surtout pour les extrémistes qui insultent sur les réseaux sociaux », a écrit le rédacteur en chef de Punto de Break.
Publié le mercredi 18 mars 2026 à 10:14