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« Alcaraz et Sinner incarnent tout ce qu’il y a de meilleur dans le tennis. Ils s’en­tendent à merveille, ils plai­santent, ils se féli­citent mutuel­le­ment lorsque l’un d’eux gagne… », souligne José Moron

Par
Baptiste Mulatier
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Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se sont croisés à l’en­traî­ne­ment à Miami, deux jours après le sacre de l’Italien à Indian Wells. Le numéro 1 mondial en a profité pour féli­citer l’Italien, tombeur de Daniil Medvedev en finale dimanche. 

Un geste loin d’être anodin entre deux grands rivaux, comme le souligne le jour­na­liste espa­gnol José Moron sur le réseau social X. 

« Alcaraz et Sinner incarnent tout ce qu’il y a de meilleur dans le tennis. Ils s’en­tendent à merveille. Ils se féli­citent mutuel­le­ment lorsque l’un d’eux gagne. Ils discutent de leurs affaires dans une ambiance détendue. Ils plai­santent. On sent clai­re­ment la bonne énergie qui règne entre eux. Un exemple pour tous. Surtout pour les extré­mistes qui insultent sur les réseaux sociaux », a écrit le rédac­teur en chef de Punto de Break.

Publié le mercredi 18 mars 2026 à 10:14

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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