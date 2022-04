Carlos Alcaraz va vite. Très vite.

Troisième plus jeune joueur à remporter un Masters 1000, juste derrière son idole, Rafael Nadal, et Michael Chang, l’Espagnol a en revanche battu le record de préco­cité à Miami.

Personne n’avait jamais fait mieux à Miami. Pas même Novak Djokovic, titré à 19 ans et presque 10 mois, ou André Agassi, sacré avant ses 20 ans également.

18 ans, 10 mois et 29 jours, c’est le score à battre en Floride. « Carlito » a placé la barre très haute. Et le fait qu’il soit constam­ment en compa­raison avec les plus grands de ce sport veut dire beaucoup.