Sans Rafael Nadal, Novak Djokovic et de Roger Federer, même si son absence est devenue plus habi­tuelle, il fallait s’at­tendre à des surprises. Surtout dans un tournoi qui n’a jamais vrai­ment réussi à Daniil Medvedev, Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas. Mais de là à imaginer des demi‐finales comme celle‐ci !

Certains obser­va­teurs ont quand même pu imaginer la demi‐finale, la plus allé­chante, entre Carlos Alcaraz et Hubert Hurkacz. Le premier ne cesse d’im­pres­sionner et sort déjà d’une demie à Indian Wells. Le deuxième est le tenant du titre en Floride.

L’autre match, en revanche, personne n’a parié dessus. A part peut‐être la famille de Francisco Cerundolo. Et encore. Ce dernier n’avait jamais gagné de match sur dur avant ce Masters 1000. Il a été épatant et a aussi profité d’un concours de circons­tances. Son adver­saire, Casper Ruud, 8e mondial, spécia­liste de terre battue, est lui devenu redou­table depuis quelques temps sur dur. Mais ce résultat n’ar­rive pas forcé­ment au moment attendu.

Programme des demi‐finales à Miami :

Cerundolo – Ruud : ce vendredi à 19h (heure française)

Hurkacz – Alcaraz : ce samedi à 1h (heure française)