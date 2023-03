Interrogé sur son rôle au sein du tennis espa­gnol et de sa ressem­blance avec Rafael Nadal concer­nant sa préco­cité, Carlos Alcaraz n’a pas botté en touche même si selon lui ce n’est pas le moment de penser à tout cela.

« J’ai toujours dit que chaque joueur a sa propre carrière, que chacun va aussi loin qu’il le peut. Rafa est l’un des meilleurs de l’his­toire de notre sport et du sport en général, je ne pense pas à essayer de le surpasser, mais en même temps, essayer de faire ce que les trois grands ont fait est une moti­va­tion. Dans mon esprit, c’est quelque chose d’im­pos­sible, mais en même temps, c’est quelque chose que j’ai­me­rais pouvoir faire. Cela me motive à conti­nuer à m’en­traîner à 100 % tous les jours et à me rendre aux tour­nois avec le même enthou­siasme, la même envie qu’ils ont toujours eus. C’est un mélange d’es­sayer de ne pas y penser et de le prendre comme une motivation. »