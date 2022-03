En confé­rence de presse, Carlos Alcaraz a expliqué sa tactique, sans aucun doute réflé­chie avec son entraî­neur, Juan Carlos Ferrero, pour venir à bout de Stefanos Tsitsipas. Pour la deuxième fois en quelques mois après l’US Open 2021 (victoire en cinq sets de l’Espagnol).

« Je savais que Tsitsipas cher­chait à se décaler sur son coup droit à chaque point, donc j’ai essayé de frapper deux ou trois revers croisés, puis le suivant je chan­geais et cher­chais le revers long de ligne, pour le forcer à faire un coup droit en bout de course. Il est conti­nuel­le­ment dans cette zone de revers, couvrant ce coup tout le temps, se plaçant pour lâcher un coup droit, donc cette stra­tégie était assez impor­tante, le revers long de ligne m’a donné plusieurs situa­tions avan­ta­geuses et des points clés », a analysé avec justesse Alcaraz, qui affron­tera Miomir Kecmanovic pour une place dans le dernier carré.