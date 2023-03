Après son titre décroché sur le Masters 1000 d’Indian Wells ce dimanche, Carlos Alcaraz, qui s’est direc­te­ment envolé pour la Floride afin de préparer la défense de son titre sur le tournoi de Miami, a été parti­cu­liè­re­ment solli­cité par les médias du monde entier.

De passage sur le Players’ Voice d’Eurosport, le numéro 1 mondial, après avoir évoqué son statut au sein du sport et la compa­raison avec Rafael Nadal, a cette fois clai­re­ment affiché ses ambi­tions à long terme.

« Je veux battre Nadal et Djokovic, mais je ne suis pas là pour leur enlever des tour­nois du Grand Chelem ou empê­cher l’un ou l’autre d’être le meilleur joueur de tous les temps. J’essaie juste d’écrire ma propre histoire. Je veux gagner des Grands Chelems. Je suis ambi­tieux, mes objec­tifs sont grands et je ne vais pas mentir : mon rêve est d’être l’un des meilleurs de l’his­toire, d’es­sayer de me rappro­cher d’eux. Je sais que ce sera très compliqué – peut‐être même impos­sible – mais dans ce monde, il faut voir grand et rêver grand. Enfin, c’est mon rêve aujourd’hui. »