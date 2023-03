Vainqueur de Lajovic lors d’un match en deux temps, Carlos Alcaraz a bien voulu revenir en confé­rence sur son éduca­tion. C’est elle qui lui permet aujourd’hui d’avoir cette atti­tude si cool sur un court et surtout d’être déjà telle­ment apprécié par les autres cham­pions du circuit.

Ce n’est pas parce que je suis le numéro un ou parce que j’ai gagné tout ce que j’ai gagné, je ne me consi­dère pas comme meilleur que quel­qu’un ou au‐dessus de quel­qu’un d’autre.

« C’est la personne que mes parents m’ont appris à être, avec mon équipe et les gens qui m’en­tourent, qui est la façon dont je suis et la façon dont je veux être. Ce n’est pas parce que je suis le numéro un ou parce que j’ai gagné tout ce que j’ai gagné, je ne me consi­dère pas comme meilleur que quel­qu’un ou au‐dessus de quel­qu’un d’autre. Je suis juste une personne ordi­naire et c’est ce qui compte en fin de compte »