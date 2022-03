Époustouflant à Indian Wells, seule­ment battu par Rafael Nadal en demi‐finale après un match épique de 3h10 sur lequel Rafa s’est d’ailleurs fissuré une côte, Carlos Alcaraz a bien l’in­ten­tion de faire encore mieux à Miami.

Opposé ce samedi au Hongrois Marton Fucsovics (pas avant 22h, heure fran­çaise), le jeune espa­gnol de 18 ans a été inter­rogé par l’ATP sur ses impres­sions avant ce Masters 1000 flori­dien. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est bel et bien conscient de sa progres­sion fulgurante.

« L’année dernière, j’ai joué ce tournoi avec une wild card, et aujourd’hui je suis tête de série (numéro 14, ndlr). J’ai grandi très vite et cela me rend très heureux. Je pense que je suis prêt pour ce genre de tour­nois, pour obtenir de grands résul­tats. Je suis très excité de jouer à Miami, même si je ne joue pas dans un stade plein à chaque match. J’ai hâte de parti­ciper à la compétition. »