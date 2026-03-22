Alcaraz, lors de son duel contre Korda : « Je rentre à la maison maintenant ! »

Baptiste Mulatier
Carlos Alcaraz se retrouve en grande diffi­culté au troi­sième tour du Masters 1000 de Miami. 

Dominé par un excellent Sebastian Korda (36e mondial), mené d’un set et d’un break, le numéro 1 mondial a exprimé son impuis­sance et sa frus­tra­tion auprès de son équipe. 

« Je peux faire au mieux (perdre) 6–3, 6–4, ou 6–3, 7–5, a lancé l’Espagnol selon le jour­na­liste José Moron, avant d’aller plus loin. Je rentre à la maison ! Je rentre à la maison ! »

Il est rare de voir Carlos Alcaraz dans cet état !

Publié le dimanche 22 mars 2026 à 21:18

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

