Carlos Alcaraz se retrouve en grande difficulté au troisième tour du Masters 1000 de Miami.
Dominé par un excellent Sebastian Korda (36e mondial), mené d’un set et d’un break, le numéro 1 mondial a exprimé son impuissance et sa frustration auprès de son équipe.
« Je peux faire au mieux (perdre) 6–3, 6–4, ou 6–3, 7–5, a lancé l’Espagnol selon le journaliste José Moron, avant d’aller plus loin. Je rentre à la maison ! Je rentre à la maison ! »
Alcaraz, enfadadísimo.— José Morón (@jmgmoron) March 22, 2026
🗣️ “¡Me voy ya a casa ! ¡Me voy a casa!”
Il est rare de voir Carlos Alcaraz dans cet état !
Publié le dimanche 22 mars 2026 à 21:18