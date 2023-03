Mais jusqu’où Carlos Alcaraz va pousser le mimé­tisme avec Rafael Nadal ?

Si dans le jeu pur, le numéro 1 mondial ressemble davan­tage à Roger Federer voire même à Novak Djokovic, en dehors des courts le jeune prodige semble se comporter exac­te­ment de la même manière que Rafa, jusqu’à reprendre les mêmes phrases pronon­cées des centaines de fois par son idole depuis le début de sa carrière.

Pour preuve, il n’y a qu’à écouter sa réponse, en confé­rence de presse d’avant tournoi, à une ques­tion posée sur l’équi­libre entre la folie du succès et le fait de rester une personne normale, abordable.

« C’est une bonne ques­tion. J’ai toujours dit qu’il fallait d’abord être une personne, puis un athlète. Il faut toujours avoir des valeurs en dehors du court, car sur le court, on ne passe que trois heures par jour dans un tournoi, tout le reste se passe hors des terrains. Mes parents m’ont donné une très bonne éduca­tion et c’est ce que j’es­saie de trans­mettre à tout le monde : être une bonne personne, fina­le­ment c’est la chose la plus impor­tante. À la fin de ma carrière, j’ai­me­rais qu’on se souvienne de moi comme d’une bonne personne et avec de très bonnes valeurs. »