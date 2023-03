Carlos Alcaraz va affronter Jannik Sinner. C’est presque devenu un clas­sico. Pour le moment, l’Espagnol mène 3 à 2 et le prochain duel sera encore un grand moment de sport comme l’a expliqué Carlos lors de sa confé­rence de presse.

« Nous avons une très bonne rela­tion en dehors de la piste. Nous nous enten­dons très bien. Nous ne nous voyons que lors des tour­nois, nous n’avons pas le temps de beau­coup parler, mais nous nous enten­dons bien. Nous sommes très jeunes. Nous avons joué cinq fois et j’ai hâte d’y être. J’aime bien jouer contre lui. Ce sont des matches agréables à jouer et à regarder. Nous joue­rons encore beau­coup de duels et je suis sûr que nous nous battrons tous les deux pour de grandes choses »