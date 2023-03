Lors de son entrée dans le tournoi, Carlos n’a pas forcé, il s’est faci­le­ment défait de l’Argentin Faucundo Bagnis (6−0, 6–2). Interrogé sur le risque de bles­sures le concer­nant, il a évoqué un chan­ge­ment d’at­ti­tude à adopter.

« Je dois me concen­trer sur certains aspects en dehors du terrain, comme me coucher tôt, mieux me reposer, bien manger, bref prendre soin de moi, c’est la chose la plus impor­tante pour moi et c’est quelque chose que je n’ai pas fait comme je l’au­rais dû. Après la bles­sure de janvier, j’ai commencé à m’amé­liorer sur ce point »