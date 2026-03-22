Ce samedi, Carlos Alcaraz affron­tait pour la première fois Joao Fonseca sur le circuit ATP. Logiquement le numéro un mondial a pris le meilleur (6−4, 6–4) sur le Brésilien.

Après la rencontre, le septuple cham­pion en Grand Chelem indique voir des simi­li­tudes avec le 39e joueur mondial.

« Il me rappelle énor­mé­ment moi‐même à son âge, quand je faisais mes débuts sur le circuit. Je dirais qu’il devrait apprendre à choisir la bonne option. Parfois, il rate quelques coups, des balles faciles, parce qu’il ne choisit pas les bons coups, la bonne balle à jouer dans certaines situa­tions. Je suis convaincu qu’il apprendra cela dans un avenir proche », commente le Murcien dans des propos relayés par The Tennis Gazette.