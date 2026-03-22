Accueil ATP ATP - Miami

Alcaraz sur Fonseca : « Il me rappelle énor­mé­ment moi‐même à son âge »

Par
Jean Muller
-
6

Ce samedi, Carlos Alcaraz affron­tait pour la première fois Joao Fonseca sur le circuit ATP. Logiquement le numéro un mondial a pris le meilleur (6−4, 6–4) sur le Brésilien.

Après la rencontre, le septuple cham­pion en Grand Chelem indique voir des simi­li­tudes avec le 39e joueur mondial. 

« Il me rappelle énor­mé­ment moi‐même à son âge, quand je faisais mes débuts sur le circuit. Je dirais qu’il devrait apprendre à choisir la bonne option. Parfois, il rate quelques coups, des balles faciles, parce qu’il ne choisit pas les bons coups, la bonne balle à jouer dans certaines situa­tions. Je suis convaincu qu’il apprendra cela dans un avenir proche », commente le Murcien dans des propos relayés par The Tennis Gazette.

Publié le dimanche 22 mars 2026 à 11:28

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.