Ce samedi, Carlos Alcaraz affrontait pour la première fois Joao Fonseca sur le circuit ATP. Logiquement le numéro un mondial a pris le meilleur (6−4, 6–4) sur le Brésilien.
Après la rencontre, le septuple champion en Grand Chelem indique voir des similitudes avec le 39e joueur mondial.
« Il me rappelle énormément moi‐même à son âge, quand je faisais mes débuts sur le circuit. Je dirais qu’il devrait apprendre à choisir la bonne option. Parfois, il rate quelques coups, des balles faciles, parce qu’il ne choisit pas les bons coups, la bonne balle à jouer dans certaines situations. Je suis convaincu qu’il apprendra cela dans un avenir proche », commente le Murcien dans des propos relayés par The Tennis Gazette.
Publié le dimanche 22 mars 2026 à 11:28