En confé­rence de presse avant le début du Masters 1000 de Miami, Carlos Alcaraz a été inter­rogé sur l’action en justice de la PTPA (l’as­so­cia­tion des joueurs de tennis profes­sion­nels cofondée par Novak Djokovic et Vasek Pospisil) contre l’ATP, la WTA, l’ITF et l’ITIA. Et l’Espagnol n’a pas caché son étonnement.

« Honnêtement, ça a été surpre­nant pour moi parce que personne ne m’a rien dit à ce propos. J’ai décou­vert ça sur les réseaux sociaux. J’ai cru comprendre qu’ils avaient repris à l’in­té­rieur de leur docu­ment certains propos que j’avais tenus en confé­rence de presse (sur le calen­drier jugé trop chargé, ndlr), ce que je ne savais pas. Honnêtement, je ne supporte pas cette lettre, je ne sais rien à ce propos. Il y a des choses avec lesquelles je suis d’ac­cord, d’autres non mais le plus impor­tant là‐dedans, c’est que je ne soutiens pas la démarche. »