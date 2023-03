« J’ai joué contre Federer, Nadal et Djokovic et j’avais l’impression d’avoir plus le temps de respirer face à eux », avouait Taylor Fritz après sa défaite contre Carlos Alcaraz en quarts de finale du Masters 1000 de Miami. Après cette énième compa­raison avec le Big 3, le plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire a voulu tempérer les choses, alors qu’il affir­mait lui‐même récem­ment vouloir être comme Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic afin de devenir l’un des meilleurs de tous les temps.

« C’est un grand compli­ment d’être ainsi comparé à ces légendes du tennis. Mais je suis ma propre voie, je ne pense pas au Big 3 et je ne me compare pas à eux. Je suis ma propre voie et j’es­saie de faire ce que j’ai à faire, indé­pen­dam­ment de ce qu’ils ont fait », a déclaré l’Espagnol, toujours en route pour le Sunshine Double et qui affron­tera son rival Jannik Sinner en demi‐finales.