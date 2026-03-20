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Alcaraz sur son adver­saire au deuxième tour : « Je dirais qu’il a tout pour lui »

Par
Baptiste Mulatier
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À l’oc­ca­sion de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Miami, Carlos Alcaraz va affronter le phéno­mène brési­lien Joao Fonseca pour la toute première fois. Et il se méfie du joueur de 19 ans (39e mondial), qu’il a encensé au micro de Tennis TV.

« Je trouve ça génial de voir autant de monde et de fans autour, qui crient et applau­dissent, de les entendre si fort. Je trouve ça génial. Et je pense qu’il a le niveau, il a les coups, il a la puis­sance. Je dirais qu’il a tout pour lui. Beaucoup de choses à améliorer, évidem­ment, mais s’il fait ce qu’il faut, il sera là, c’est certain Il va se battre pour de grandes choses. Il doit s’améliorer. Il doit apprendre à gérer les attentes. Comment gérer tout ce qui se passe sur le court. Et bien sûr, faire les bons choix à chaque fois. S’il y parvient, il deviendra un joueur à battre », a déclaré le numéro 1 mondial. 

En Floride l’an dernier, Alcaraz était tombé d’en­trée face à David Goffin. 

Publié le vendredi 20 mars 2026 à 16:57

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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