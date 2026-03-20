À l’occasion de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Miami, Carlos Alcaraz va affronter le phénomène brésilien Joao Fonseca pour la toute première fois. Et il se méfie du joueur de 19 ans (39e mondial), qu’il a encensé au micro de Tennis TV.
« He has everything ! » 🤩— Tennis TV (@TennisTV) March 20, 2026
Carlos Alcaraz previews a BIG matchup with Joao Fonseca in Miami 🍿@carlosalcaraz #MiamiOpen pic.twitter.com/zRbbdSicd5
« Je trouve ça génial de voir autant de monde et de fans autour, qui crient et applaudissent, de les entendre si fort. Je trouve ça génial. Et je pense qu’il a le niveau, il a les coups, il a la puissance. Je dirais qu’il a tout pour lui. Beaucoup de choses à améliorer, évidemment, mais s’il fait ce qu’il faut, il sera là, c’est certain Il va se battre pour de grandes choses. Il doit s’améliorer. Il doit apprendre à gérer les attentes. Comment gérer tout ce qui se passe sur le court. Et bien sûr, faire les bons choix à chaque fois. S’il y parvient, il deviendra un joueur à battre », a déclaré le numéro 1 mondial.
En Floride l’an dernier, Alcaraz était tombé d’entrée face à David Goffin.
Publié le vendredi 20 mars 2026 à 16:57