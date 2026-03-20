À l’oc­ca­sion de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Miami, Carlos Alcaraz va affronter le phéno­mène brési­lien Joao Fonseca pour la toute première fois. Et il se méfie du joueur de 19 ans (39e mondial), qu’il a encensé au micro de Tennis TV.

« He has every­thing ! » 🤩



Carlos Alcaraz previews a BIG matchup with Joao Fonseca in Miami 🍿@carlosalcaraz #MiamiOpen pic.twitter.com/zRbbdSicd5 — Tennis TV (@TennisTV) March 20, 2026

« Je trouve ça génial de voir autant de monde et de fans autour, qui crient et applau­dissent, de les entendre si fort. Je trouve ça génial. Et je pense qu’il a le niveau, il a les coups, il a la puis­sance. Je dirais qu’il a tout pour lui. Beaucoup de choses à améliorer, évidem­ment, mais s’il fait ce qu’il faut, il sera là, c’est certain Il va se battre pour de grandes choses. Il doit s’améliorer. Il doit apprendre à gérer les attentes. Comment gérer tout ce qui se passe sur le court. Et bien sûr, faire les bons choix à chaque fois. S’il y parvient, il deviendra un joueur à battre », a déclaré le numéro 1 mondial.

En Floride l’an dernier, Alcaraz était tombé d’en­trée face à David Goffin.