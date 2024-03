Tombeur de Lorenzo Musetti en huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami (6−3, 6–3), Carlos Alcaraz est toujours en course pour le Sunshine Double après son titre à Indian Wells.

En confé­rence de presse après sa neuvième victoire d’af­filée, le numéro 2 mondial a expliqué son retour en grande forme.

« J’ai mal fait certaines choses. Et j’ai toujours dit que de chaque match il fallait prendre des choses pour s’amé­liorer. Ce fut le cas après ma défaite contre Zverev en Australie. Les semaines suivantes, je ne me sentais pas bien sur le court et je n’ar­ri­vais pas à trouver mon jeu, ce qui fait que je me suis moins amusé sur le court. J’ai essayé de me sentir mieux en dehors du court. Avec mon entou­rage, en faisant ce que j’aime et ce qui me calme en dehors du court. Le golf est quelque chose qui me calme et à Indian Wells, j’ai joué presque tous les jours (rires), cela m’a beau­coup aidé. Me sentir à nouveau en vie sur le terrain m’aide beau­coup. Indian Wells a été un tour­nant pour moi : main­te­nant, nous sommes calmes, dési­reux de nous améliorer, d’aller sur le court. »

A noter que pour une place dans le dernier carré, l’Espagnol affron­tera Grigor Dimitrov, tombeur d’Hubert Hurkacz.