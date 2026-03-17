Le tirage au sort a donné son verdict, et Carlos Alcaraz va devoir tout de suite être perfor­mant s’il ne veut pas avoir une mauvaise surprise.

Dès son entrée en lice, il sera opposé au vain­queur du duel Marozan face à Fonseca, deux frap­peurs qui n’ont peur de rien.

Si jamais le Brésilien passe l’obs­tacle du Hongrois, James Blake aura donc une affiche en or pour sa night session.

Après une défaite, ce qui est rare pour Alcaraz, il est toujours inté­res­sant de voir comment un cham­pion de la trempe de Carlitos va réagir d’au­tant que les condi­tions de jeu lui sont assez favorables.

En cinq parti­ci­pa­tions à Miami, Carlos n’a remporté le titre qu’une seule fois, c’était en 2022 face à Casper Ruud.

La saison passée, ç la surprise géné­rale, il avait été sorti dès son entrée en lice par David Goffin.