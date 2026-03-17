Le tirage au sort a donné son verdict, et Carlos Alcaraz va devoir tout de suite être performant s’il ne veut pas avoir une mauvaise surprise.
Dès son entrée en lice, il sera opposé au vainqueur du duel Marozan face à Fonseca, deux frappeurs qui n’ont peur de rien.
Si jamais le Brésilien passe l’obstacle du Hongrois, James Blake aura donc une affiche en or pour sa night session.
Après une défaite, ce qui est rare pour Alcaraz, il est toujours intéressant de voir comment un champion de la trempe de Carlitos va réagir d’autant que les conditions de jeu lui sont assez favorables.
En cinq participations à Miami, Carlos n’a remporté le titre qu’une seule fois, c’était en 2022 face à Casper Ruud.
La saison passée, ç la surprise générale, il avait été sorti dès son entrée en lice par David Goffin.
Publié le mardi 17 mars 2026 à 09:10