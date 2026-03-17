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Alcaraz va devoir batailler fort !

Par
Jean Muller
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Le tirage au sort a donné son verdict, et Carlos Alcaraz va devoir tout de suite être perfor­mant s’il ne veut pas avoir une mauvaise surprise. 

Dès son entrée en lice, il sera opposé au vain­queur du duel Marozan face à Fonseca, deux frap­peurs qui n’ont peur de rien. 

Si jamais le Brésilien passe l’obs­tacle du Hongrois, James Blake aura donc une affiche en or pour sa night session. 

Après une défaite, ce qui est rare pour Alcaraz, il est toujours inté­res­sant de voir comment un cham­pion de la trempe de Carlitos va réagir d’au­tant que les condi­tions de jeu lui sont assez favorables.

En cinq parti­ci­pa­tions à Miami, Carlos n’a remporté le titre qu’une seule fois, c’était en 2022 face à Casper Ruud. 

La saison passée, ç la surprise géné­rale, il avait été sorti dès son entrée en lice par David Goffin. 

Publié le mardi 17 mars 2026 à 09:10

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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