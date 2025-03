Invité à se prononcer sur la mauvaise période que traverse actuel­le­ment Novak Djokovic, qui reste sur trois défaites d’af­filée (une première depuis sept ans), Alex Corretja, ancien double fina­liste de Roland‐Garros et désor­mais consul­tant sur Eurosport, a expliqué qu’il avait égale­ment connu ce type de situa­tion au cours de sa propre carrière.

« Cela m’est arrivé, bien sûr. Vous avez l’im­pres­sion de bien vous entraîner, votre niveau est assez élevé, vous jouez avec des joueurs et vous vous sentez capable de les battre, mais d’une manière ou d’une autre, lorsque vous jouez des matches, des tour­nois, vous avez du mal. La bonne chose pour Novak, c’est qu’il a été 100 millions de fois meilleur que moi et qu’il aura plus de ressources dans ces situa­tions. Mais c’est la même chose pour tout le monde : d’une manière ou d’une autre, vous perdez un peu de vitesse dans vos mouve­ments, vous ne frappez pas la balle aussi fort, ou peut‐être que vous êtes un peu en retard sur la balle, ou peut‐être que les choses ne sont pas aussi claires dans votre tête et alors vous commencez à perdre des matchs que vous ne perdiez pas avant. Une fois que c’est arrivé, les gens commencent à penser qu’ils peuvent vous battre, et ils entrent sur le court en se disant : ‘je vais m’ac­cro­cher parce qu’il a un peu de mal’, alors qu’a­vant, ils auraient peut‐être aban­donné parce qu’ils savaient que c’était tout simple­ment impossible. »