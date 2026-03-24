« Je rentre à la maison main­te­nant ! Je rentre ! », a lancé Carlos Alcaraz à son équipe lors de son match contre Sebastian Korda au troi­sième tour du Masters 1000 de Miami.

Encore invaincu en 2026 avant sa demi‐finale perdue contre Daniil Medvedev à Indian Wells, le numéro 1 mondial a subi face à l’Américain sa deuxième défaite de la saison (6−3, 5–7, 6–4).

Consultant pour Eurosport, l’ex‐double fina­liste de Roland‐Garros, Alex Corretja, a analysé la défaite de son compa­triote en évoquant une fatigue mentale légitime.

« Je pense que menta­le­ment, c’est normal que Carlos soit un peu… gagner beau­coup, c’est spec­ta­cu­laire, mais ça sature aussi. On ne se repose pas, on a peu de temps pour récu­pérer. Je pense que son début d’année a été excep­tionnel, mais ça laisse peu de marge et de jours pour retrouver un peu de tran­quillité et faire ce dont on a envie. Je pense qu’il est tout à fait normal qu’à un moment donné, il soit un peu fatigué, qu’il n’en puisse plus ou qu’il veuille rentrer chez lui. Ce sont des remarques qu’on fait quand on a la tête un peu en compote. Et je pense que c’est un peu ce qui lui est arrivé. Korda a élevé le niveau lors de ce troi­sième tour et Alcaraz s’est retrouvé dépassé. »