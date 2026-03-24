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Alex Corretja sur la défaite et la colère d’Alcaraz : « Je pense que menta­le­ment, c’est normal que Carlos soit un peu saturé »

Par
Baptiste Mulatier
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2019

« Je rentre à la maison main­te­nant ! Je rentre ! », a lancé Carlos Alcaraz à son équipe lors de son match contre Sebastian Korda au troi­sième tour du Masters 1000 de Miami.

Encore invaincu en 2026 avant sa demi‐finale perdue contre Daniil Medvedev à Indian Wells, le numéro 1 mondial a subi face à l’Américain sa deuxième défaite de la saison (6−3, 5–7, 6–4).

Consultant pour Eurosport, l’ex‐double fina­liste de Roland‐Garros, Alex Corretja, a analysé la défaite de son compa­triote en évoquant une fatigue mentale légitime. 

« Je pense que menta­le­ment, c’est normal que Carlos soit un peu… gagner beau­coup, c’est spec­ta­cu­laire, mais ça sature aussi. On ne se repose pas, on a peu de temps pour récu­pérer. Je pense que son début d’année a été excep­tionnel, mais ça laisse peu de marge et de jours pour retrouver un peu de tran­quillité et faire ce dont on a envie. Je pense qu’il est tout à fait normal qu’à un moment donné, il soit un peu fatigué, qu’il n’en puisse plus ou qu’il veuille rentrer chez lui. Ce sont des remarques qu’on fait quand on a la tête un peu en compote. Et je pense que c’est un peu ce qui lui est arrivé. Korda a élevé le niveau lors de ce troi­sième tour et Alcaraz s’est retrouvé dépassé. »

Publié le mardi 24 mars 2026 à 09:54

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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