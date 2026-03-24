« Je rentre à la maison maintenant ! Je rentre ! », a lancé Carlos Alcaraz à son équipe lors de son match contre Sebastian Korda au troisième tour du Masters 1000 de Miami.
Encore invaincu en 2026 avant sa demi‐finale perdue contre Daniil Medvedev à Indian Wells, le numéro 1 mondial a subi face à l’Américain sa deuxième défaite de la saison (6−3, 5–7, 6–4).
Consultant pour Eurosport, l’ex‐double finaliste de Roland‐Garros, Alex Corretja, a analysé la défaite de son compatriote en évoquant une fatigue mentale légitime.
« Je pense que mentalement, c’est normal que Carlos soit un peu… gagner beaucoup, c’est spectaculaire, mais ça sature aussi. On ne se repose pas, on a peu de temps pour récupérer. Je pense que son début d’année a été exceptionnel, mais ça laisse peu de marge et de jours pour retrouver un peu de tranquillité et faire ce dont on a envie. Je pense qu’il est tout à fait normal qu’à un moment donné, il soit un peu fatigué, qu’il n’en puisse plus ou qu’il veuille rentrer chez lui. Ce sont des remarques qu’on fait quand on a la tête un peu en compote. Et je pense que c’est un peu ce qui lui est arrivé. Korda a élevé le niveau lors de ce troisième tour et Alcaraz s’est retrouvé dépassé. »
Publié le mardi 24 mars 2026 à 09:54