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Alexander Zverev, avant de retrouver sa bête noire, Sinner, en demi‐finales : « J’ai hâte d’aller défier Jannik. Les derniers duels ont tous tourné à son avan­tage, donc j’es­père simple­ment un résultat différent »

Par
Jean Muller
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AlexanderZverev a été impres­sion­nant face à Francisco Cerundolo, cette nuit, en quarts de finale du Masters 1000 de Miami (6−1, 6–2). Si l’Argentin, qui est encore passé à côté d’un match impor­tant, a expliqué qu’il ne se sentait pas très bien le matin avant sa rencontre, Sascha était dans une confi­gu­ra­tion tout à fait différente. 

Rapide, précis, alerte, il n’a donc fait qu’une bouchée du 19e mondial. De bonne augure avant de retrouver Jannik Sinner contre lequel il reste sur un bilan de six défaites consé­cu­tives, dont la dernière il y a quelques jours à Indian Wells. 

« Aujourd’hui, je me sentais bien. J’ai parlé toute l’année de l’im­por­tance d’un jeu plus agressif. Aujourd’hui, ça a parfai­te­ment fonc­tionné. Maintenant, j’ai hâte d’aller défier Sinner. Je me sens en pleine forme et j’es­père que ça va conti­nuer. Les derniers duels ont tous tourné à son avan­tage, donc j’es­père simple­ment un résultat diffé­rent. J’ai fait un mauvais match à Indian Wells. »

Publié le vendredi 27 mars 2026 à 09:45

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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