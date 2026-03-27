AlexanderZverev a été impres­sion­nant face à Francisco Cerundolo, cette nuit, en quarts de finale du Masters 1000 de Miami (6−1, 6–2). Si l’Argentin, qui est encore passé à côté d’un match impor­tant, a expliqué qu’il ne se sentait pas très bien le matin avant sa rencontre, Sascha était dans une confi­gu­ra­tion tout à fait différente.

Rapide, précis, alerte, il n’a donc fait qu’une bouchée du 19e mondial. De bonne augure avant de retrouver Jannik Sinner contre lequel il reste sur un bilan de six défaites consé­cu­tives, dont la dernière il y a quelques jours à Indian Wells.

« Aujourd’hui, je me sentais bien. J’ai parlé toute l’année de l’im­por­tance d’un jeu plus agressif. Aujourd’hui, ça a parfai­te­ment fonc­tionné. Maintenant, j’ai hâte d’aller défier Sinner. Je me sens en pleine forme et j’es­père que ça va conti­nuer. Les derniers duels ont tous tourné à son avan­tage, donc j’es­père simple­ment un résultat diffé­rent. J’ai fait un mauvais match à Indian Wells. »