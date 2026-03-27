AlexanderZverev a été impressionnant face à Francisco Cerundolo, cette nuit, en quarts de finale du Masters 1000 de Miami (6−1, 6–2). Si l’Argentin, qui est encore passé à côté d’un match important, a expliqué qu’il ne se sentait pas très bien le matin avant sa rencontre, Sascha était dans une configuration tout à fait différente.
Rapide, précis, alerte, il n’a donc fait qu’une bouchée du 19e mondial. De bonne augure avant de retrouver Jannik Sinner contre lequel il reste sur un bilan de six défaites consécutives, dont la dernière il y a quelques jours à Indian Wells.
« Aujourd’hui, je me sentais bien. J’ai parlé toute l’année de l’importance d’un jeu plus agressif. Aujourd’hui, ça a parfaitement fonctionné. Maintenant, j’ai hâte d’aller défier Sinner. Je me sens en pleine forme et j’espère que ça va continuer. Les derniers duels ont tous tourné à son avantage, donc j’espère simplement un résultat différent. J’ai fait un mauvais match à Indian Wells. »
Publié le vendredi 27 mars 2026 à 09:45