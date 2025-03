De passage ce lundi en confé­rence de presse avant le début du Masters 1000 de Miami sur lequel il est demi‐finaliste en titre, Alexander Zverev a forcé­ment évoqué la période compli­quée qu’il traverse depuis sa défaite en finale de l’Open d’Australie (quatre victoires pour quatre défaites). Et l’Allemand entend bien inverser la tendance en Floride.

« J’adore passer du temps ici. Les condi­tions de jeu sont proba­ble­ment plus adap­tées à mes besoins qu’à Indian Wells. Les courts sont beau­coup plus rapides. Il y fait plus humide, donc la balle s’ar­rête un peu plus dans l’air que dans le désert. J’ai bien commencé la saison en Australie, mais je ne joue pas à mon meilleur niveau depuis quelques semaines, mais j’es­père pouvoir renverser la situa­tion ici et montrer à nouveau du bon tennis. Ici, je veux vrai­ment jouer match par match et essayer de gagner chaque match que je joue. J’ai eu de très bonnes séances d’en­traî­ne­ment ici, donc je me souviens un peu de la façon dont j’ai joué l’année dernière (défaite en demi‐finale contre Dimitrov, ndlr). J’espère pouvoir le montrer sur le court. »