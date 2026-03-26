Dans une récente prise de parole, l’ancienne joueuse allemande, Andrea Petkovic, a tenu à prendre la défense de Jannik Sinner, qui est souvent comparé à un robot, en insistant sur un point précis : celui de pouvoir s’exprimer dans une langue que l’on maitrise.
On peut notamment faire un parallèle avec Rafael Nadal, qui était lui aussi beaucoup plus précis quand il expliquait sa tactique et son tennis en espagnol plutôt qu’en anglais.
Andrea #Petkovic su #Sinner :— Enzo Cherici 🎸🎾🍰 (@EnzoCherici) March 26, 2026
« Ho avuto il piacere di intervistare Jannik in tedesco. La profondità dei dettagli con cui parla del suo tennis e il modo in cui lo descrive, mi fanno pensare che ci sia molto di più di un semplice approccio robotico” 👀😇
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« J’ai eu le plaisir d’interviewer Jannik en allemand. La profondeur de détail dans laquelle il entre concernant son tennis et la manière dont il en parle, je pense qu’il y a bien plus que seulement un robot. »
On veut bien croire l’ex‐9e mondiale, et Jannik est avant tout quelqu’un de méthodique et précis.
Publié le jeudi 26 mars 2026 à 10:24