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Andrea Petkovic prend la défense de Sinner : « Quand Jannik parle de son tennis en alle­mand, par exemple, ses mots ne sont pas ceux d’un robot »

Par
Jean Muller
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Dans une récente prise de parole, l’an­cienne joueuse alle­mande, Andrea Petkovic, a tenu à prendre la défense de Jannik Sinner, qui est souvent comparé à un robot, en insis­tant sur un point précis : celui de pouvoir s’ex­primer dans une langue que l’on maitrise.

On peut notam­ment faire un paral­lèle avec Rafael Nadal, qui était lui aussi beau­coup plus précis quand il expli­quait sa tactique et son tennis en espa­gnol plutôt qu’en anglais.

« J’ai eu le plaisir d’in­ter­viewer Jannik en alle­mand. La profon­deur de détail dans laquelle il entre concer­nant son tennis et la manière dont il en parle, je pense qu’il y a bien plus que seule­ment un robot. »

On veut bien croire l’ex‐9e mondiale, et Jannik est avant tout quel­qu’un de métho­dique et précis.

Publié le jeudi 26 mars 2026 à 10:24

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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