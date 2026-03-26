Dans une récente prise de parole, l’an­cienne joueuse alle­mande, Andrea Petkovic, a tenu à prendre la défense de Jannik Sinner, qui est souvent comparé à un robot, en insis­tant sur un point précis : celui de pouvoir s’ex­primer dans une langue que l’on maitrise.

On peut notam­ment faire un paral­lèle avec Rafael Nadal, qui était lui aussi beau­coup plus précis quand il expli­quait sa tactique et son tennis en espa­gnol plutôt qu’en anglais.

Andrea #Petkovic su #Sinner :



« Ho avuto il piacere di inter­vis­tare Jannik in tedesco. La profon­dità dei dettagli con cui parla del suo tennis e il modo in cui lo descrive, mi fanno pensare che ci sia molto di più di un semplice approccio robo­tico” 👀😇



pic.twitter.com/lhMnoCbXPn — Enzo Cherici 🎸🎾🍰 (@EnzoCherici) March 26, 2026

« J’ai eu le plaisir d’in­ter­viewer Jannik en alle­mand. La profon­deur de détail dans laquelle il entre concer­nant son tennis et la manière dont il en parle, je pense qu’il y a bien plus que seule­ment un robot. »

On veut bien croire l’ex‐9e mondiale, et Jannik est avant tout quel­qu’un de métho­dique et précis.