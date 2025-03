Consultant pour le site russe Championat, l’an­cien 9e joueur mondial et demi‐finaliste de Roland‐Garros, Andrei Chesnokov, a analysé la défaite de son compa­triote, Daniil Medvedev, dès le deuxième tour du Masters 1000 de Miami (sèche­ment battu par Jaume Munar, 6–2, 6–3 en 1h15).

« J’aurais préféré ne pas voir ce match ! Medvedev a eu une très bonne carrière, puis­qu’il a figuré dans le top 10 mondial pendant plusieurs années et a remporté l’US Open. C’est un péché de se plaindre. Il me semble que Daniil a changé les cordes de sa raquette lors du match contre Munar et a utilisé des cordes natu­relles. Ces cordes natu­relles ne sont pas pour Medvedev, elles sont spéci­fiques. Ce match était dégoû­tant de la part de Medvedev. Il n’y a eu que deux balles de break avant que le score ne soit de 5–3, mais à 15–40 Munar a réalisé deux bons services. L’Espagnol a bien joué, se dépla­çant du mieux qu’il pouvait et s’ac­cro­chant sur chaque balle. »