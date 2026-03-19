Les conditions météorologiques bouleversent la programmation du Masters 1000 de Miami, où le début du tournoi (tableau principal) a été repoussé d’un jour.
Dans des propos rapportés par le média russe Championnat, Andrey Rublev a évoqué sa préparation tronquée en Floride. Et il ne doit pas être le seul dans ce cas, bien au contraire.
« Le voyage s’est bien passé, je me sens bien. La seule chose, c’est que la météo ne permet pas vraiment de s’entraîner pour l’instant. Ces trois derniers jours, j’ai donc pu jouer une seule fois pendant environ 40 minutes sous un vent de folie, puis il s’est mis à pleuvoir, mais, heureusement, il reste encore assez de temps, donc on va pouvoir s’entraîner davantage. »
A noter que lors de son entrée en lice au deuxième tour, le 16e joueur mondial affrontera le vainqueur du match entre Alejandro Tabilo (41e mondial) et Francisco Comesana (82e mondial).
Publié le jeudi 19 mars 2026 à 13:55