Les condi­tions météo­ro­lo­giques boule­versent la program­ma­tion du Masters 1000 de Miami, où le début du tournoi (tableau prin­cipal) a été repoussé d’un jour.

Dans des propos rapportés par le média russe Championnat, Andrey Rublev a évoqué sa prépa­ra­tion tron­quée en Floride. Et il ne doit pas être le seul dans ce cas, bien au contraire.

« Le voyage s’est bien passé, je me sens bien. La seule chose, c’est que la météo ne permet pas vrai­ment de s’en­traîner pour l’ins­tant. Ces trois derniers jours, j’ai donc pu jouer une seule fois pendant environ 40 minutes sous un vent de folie, puis il s’est mis à pleu­voir, mais, heureu­se­ment, il reste encore assez de temps, donc on va pouvoir s’en­traîner davantage. »

A noter que lors de son entrée en lice au deuxième tour, le 16e joueur mondial affron­tera le vain­queur du match entre Alejandro Tabilo (41e mondial) et Francisco Comesana (82e mondial).