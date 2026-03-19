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Andrey Rublev : « Ces trois derniers jours, je n’ai pu m’en­traîner qu’une seule fois pendant environ 40 minutes »

Par
Baptiste Mulatier
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Les condi­tions météo­ro­lo­giques boule­versent la program­ma­tion du Masters 1000 de Miami, où le début du tournoi (tableau prin­cipal) a été repoussé d’un jour. 

Dans des propos rapportés par le média russe Championnat, Andrey Rublev a évoqué sa prépa­ra­tion tron­quée en Floride. Et il ne doit pas être le seul dans ce cas, bien au contraire. 

« Le voyage s’est bien passé, je me sens bien. La seule chose, c’est que la météo ne permet pas vrai­ment de s’en­traîner pour l’ins­tant. Ces trois derniers jours, j’ai donc pu jouer une seule fois pendant environ 40 minutes sous un vent de folie, puis il s’est mis à pleu­voir, mais, heureu­se­ment, il reste encore assez de temps, donc on va pouvoir s’en­traîner davantage. »

A noter que lors de son entrée en lice au deuxième tour, le 16e joueur mondial affron­tera le vain­queur du match entre Alejandro Tabilo (41e mondial) et Francisco Comesana (82e mondial). 

Publié le jeudi 19 mars 2026 à 13:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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