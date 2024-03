Auteur d’un nouveau mara­thon (3h30) lors de sa défaite face à Tomas Machac au troi­sième tour du Masters 1000 de Miami, Andy Murray, inter­rogé en zone mixte après la rencontre, a fait part d’une certaine tris­tesse alors qu’il a sans aucun doute disputé le dernier match de sa carrière dans cette ville qu’il aime tant.

« Je me suis dit que c’était le dernier match que je jouais ici, ce qui est triste parce que j’adore cet endroit. J’ai passé une grande partie de ma carrière ici et j’au­rais aimé que cela dure un peu plus long­temps. Miami a toujours été un endroit spécial pour moi. C’est vrai­ment ma maison de tennis. C’est ici que j’ai effectué une grande partie de mon travail, de mon entraî­ne­ment et de ma prépa­ra­tion. J’adore cette ville. Ce tournoi est parti­cu­liè­re­ment impor­tant pour moi, c’est pour­quoi j’ai été un peu plus ému en quit­tant le court aujourd’hui qu’à l’oc­ca­sion d’autres événements. »