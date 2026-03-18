Battu en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells par Jack Draper après une très grosse bataille, Novak Djokovic a décidé de déclarer forfait pour le tournoi de Miami (du 18 au 29 mars), offi­ciel­le­ment à cause d’une bles­sure à l’épaule droite.

Un retrait que comprend tota­le­ment Andy Roddick. Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’an­cien numéro 1 mondial a défendu le choix du Serbe de 38 ans.

« Novak se retire de Miami. Ce n’est pas vrai­ment une surprise. Voici ce qui m’agace dans cette situa­tion. Ça aurait été un miracle s’il avait joué à Miami. Mais quand Novak dit : ‘Écoutez. Je ne cours pas après la première place du clas­se­ment, je suis là pour les tour­nois du Grand Chelem, je prouve que l’on peut encore réussir et durer à cet âge, je vais donner la prio­rité à ma famille, je veux voir mes enfants grandir’, tout le monde répond : ‘C’est génial, c’est exac­te­ment ce qu’il doit faire.’ Et puis une certaine frange de gens s’étonnent quand il se retire du tournoi de Miami. Cette déci­sion, c’est faire tout ce dont il a parlé ces 18 derniers mois. Rester aux Etats‐Unis, aller à Miami, s’entraîner, faire des séries d’entraînement et tout le tralala ? Non. Ton prochain tournoi est à Monte‐Carlo. Devine qui sera à Monte‐Carlo ? Je te parie un dollar. Sa famille. Si vous comprenez le contexte global d’une situa­tion, vous ne pouvez pas vous offus­quer des déci­sions indi­vi­duelles qui mènent à ce résultat global. C’est idiot, ça n’a aucun sens. Il ne va pas passer deux semaines à s’entraîner aux Etats‐Unis entre Indian Wells et Miami. Il n’a pas besoin de gagner à Miami. C’est Novak. On s’en fiche complètement ! »