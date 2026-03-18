Battu en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells par Jack Draper après une très grosse bataille, Novak Djokovic a décidé de déclarer forfait pour le tournoi de Miami (du 18 au 29 mars), officiellement à cause d’une blessure à l’épaule droite.
Un retrait que comprend totalement Andy Roddick. Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’ancien numéro 1 mondial a défendu le choix du Serbe de 38 ans.
« Novak se retire de Miami. Ce n’est pas vraiment une surprise. Voici ce qui m’agace dans cette situation. Ça aurait été un miracle s’il avait joué à Miami. Mais quand Novak dit : ‘Écoutez. Je ne cours pas après la première place du classement, je suis là pour les tournois du Grand Chelem, je prouve que l’on peut encore réussir et durer à cet âge, je vais donner la priorité à ma famille, je veux voir mes enfants grandir’, tout le monde répond : ‘C’est génial, c’est exactement ce qu’il doit faire.’ Et puis une certaine frange de gens s’étonnent quand il se retire du tournoi de Miami. Cette décision, c’est faire tout ce dont il a parlé ces 18 derniers mois. Rester aux Etats‐Unis, aller à Miami, s’entraîner, faire des séries d’entraînement et tout le tralala ? Non. Ton prochain tournoi est à Monte‐Carlo. Devine qui sera à Monte‐Carlo ? Je te parie un dollar. Sa famille. Si vous comprenez le contexte global d’une situation, vous ne pouvez pas vous offusquer des décisions individuelles qui mènent à ce résultat global. C’est idiot, ça n’a aucun sens. Il ne va pas passer deux semaines à s’entraîner aux Etats‐Unis entre Indian Wells et Miami. Il n’a pas besoin de gagner à Miami. C’est Novak. On s’en fiche complètement ! »
Publié le mercredi 18 mars 2026 à 08:39