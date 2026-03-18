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Andy Roddick sur le forfait de Novak Djokovic : « Quelque chose m’agace dans cette situation »

Par
Baptiste Mulatier
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Battu en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells par Jack Draper après une très grosse bataille, Novak Djokovic a décidé de déclarer forfait pour le tournoi de Miami (du 18 au 29 mars), offi­ciel­le­ment à cause d’une bles­sure à l’épaule droite. 

Un retrait que comprend tota­le­ment Andy Roddick. Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’an­cien numéro 1 mondial a défendu le choix du Serbe de 38 ans. 

« Novak se retire de Miami. Ce n’est pas vrai­ment une surprise. Voici ce qui m’agace dans cette situa­tion. Ça aurait été un miracle s’il avait joué à Miami. Mais quand Novak dit : ‘Écoutez. Je ne cours pas après la première place du clas­se­ment, je suis là pour les tour­nois du Grand Chelem, je prouve que l’on peut encore réussir et durer à cet âge, je vais donner la prio­rité à ma famille, je veux voir mes enfants grandir’, tout le monde répond : ‘C’est génial, c’est exac­te­ment ce qu’il doit faire.’ Et puis une certaine frange de gens s’étonnent quand il se retire du tournoi de Miami. Cette déci­sion, c’est faire tout ce dont il a parlé ces 18 derniers mois. Rester aux Etats‐Unis, aller à Miami, s’entraîner, faire des séries d’entraînement et tout le tralala ? Non. Ton prochain tournoi est à Monte‐Carlo. Devine qui sera à Monte‐Carlo ? Je te parie un dollar. Sa famille. Si vous comprenez le contexte global d’une situa­tion, vous ne pouvez pas vous offus­quer des déci­sions indi­vi­duelles qui mènent à ce résultat global. C’est idiot, ça n’a aucun sens. Il ne va pas passer deux semaines à s’entraîner aux Etats‐Unis entre Indian Wells et Miami. Il n’a pas besoin de gagner à Miami. C’est Novak. On s’en fiche complètement ! »

Publié le mercredi 18 mars 2026 à 08:39

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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