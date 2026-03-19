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Après Djokovic, un autre très gros forfait en Floride !

Par
Baptiste Mulatier
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Contraint à l’abandon alors qu’il menait deux sets à zéro face à Novak Djokovic en quarts de finale de l’Open d’Australie le 28 janvier dernier, Lorenzo Musetti avait fait son retour à Indian Wells, où se tenait le premier Masters 1000 de la saison.

Le 5e joueur mondial s’était néan­moins incliné dès son entrée en lice au deuxième tour face à Marton Fucsovics. Et il n’en­chaî­nera pas avant le début de la saison sur terre battue puis­qu’il a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Miami (18 au 29 mars). 

L’Italien n’est visi­ble­ment pas tota­le­ment remis de sa bles­sure à la hanche. Il a désor­mais deux semaines et demi devant lui pour préparer au mieux le Masters 1000 de Monte‐Carlo (5 au 12 avril), où il avait atteint la finale l’an dernier. 

Le compte à rebours est lancé pour Lorenzo Musetti, qui aura beau­coup de points à défendre lors du prin­temps européen. 

Le tournoi flori­dien perd un autre joueur du top 5 après Novak Djokovic (3e mondial), offi­ciel­le­ment forfait à cause d’une bles­sure à l’épaule. 

Publié le jeudi 19 mars 2026 à 08:10

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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