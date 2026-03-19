Contraint à l’abandon alors qu’il menait deux sets à zéro face à Novak Djokovic en quarts de finale de l’Open d’Australie le 28 janvier dernier, Lorenzo Musetti avait fait son retour à Indian Wells, où se tenait le premier Masters 1000 de la saison.

Le 5e joueur mondial s’était néan­moins incliné dès son entrée en lice au deuxième tour face à Marton Fucsovics. Et il n’en­chaî­nera pas avant le début de la saison sur terre battue puis­qu’il a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Miami (18 au 29 mars).

L’Italien n’est visi­ble­ment pas tota­le­ment remis de sa bles­sure à la hanche. Il a désor­mais deux semaines et demi devant lui pour préparer au mieux le Masters 1000 de Monte‐Carlo (5 au 12 avril), où il avait atteint la finale l’an dernier.

Le compte à rebours est lancé pour Lorenzo Musetti, qui aura beau­coup de points à défendre lors du prin­temps européen.

😤 Musetti est forfait.



La bles­sure en Australie, un mois de février sans jouer, battu d’entrée Indian Wells, l’Italien ne jouera pas Miami.



Faut dire aussi qu’il a intérêt à être à 100% pour la terre.

2250 points en jeu

Finale à Monte‐Carlo

1⁄ 2 à Madrid, Rome et Roland



Chaud. pic.twitter.com/1VN6au27ja — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) March 18, 2026

Le tournoi flori­dien perd un autre joueur du top 5 après Novak Djokovic (3e mondial), offi­ciel­le­ment forfait à cause d’une bles­sure à l’épaule.