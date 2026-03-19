Contraint à l’abandon alors qu’il menait deux sets à zéro face à Novak Djokovic en quarts de finale de l’Open d’Australie le 28 janvier dernier, Lorenzo Musetti avait fait son retour à Indian Wells, où se tenait le premier Masters 1000 de la saison.
Le 5e joueur mondial s’était néanmoins incliné dès son entrée en lice au deuxième tour face à Marton Fucsovics. Et il n’enchaînera pas avant le début de la saison sur terre battue puisqu’il a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Miami (18 au 29 mars).
L’Italien n’est visiblement pas totalement remis de sa blessure à la hanche. Il a désormais deux semaines et demi devant lui pour préparer au mieux le Masters 1000 de Monte‐Carlo (5 au 12 avril), où il avait atteint la finale l’an dernier.
Le compte à rebours est lancé pour Lorenzo Musetti, qui aura beaucoup de points à défendre lors du printemps européen.
😤 Musetti est forfait.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) March 18, 2026
La blessure en Australie, un mois de février sans jouer, battu d’entrée Indian Wells, l’Italien ne jouera pas Miami.
Faut dire aussi qu’il a intérêt à être à 100% pour la terre.
2250 points en jeu
Finale à Monte‐Carlo
1⁄2 à Madrid, Rome et Roland
Chaud. pic.twitter.com/1VN6au27ja
Le tournoi floridien perd un autre joueur du top 5 après Novak Djokovic (3e mondial), officiellement forfait à cause d’une blessure à l’épaule.
Publié le jeudi 19 mars 2026 à 08:10