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Arnaud Clément choqué par Arthur Fils : « Je ne me souviens pas de la dernière fois où j’ai vu un Français évoluer de cette façon‐là sur un court de tennis »

Par
Thomas S
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Avant la première demi‐finale du Masters 1000 de Miami entre Arthur Fils et Jiri Lehecka ce vendredi (20h, heure fran­çaise), Arnaud Clément a donné son avis chez nos confrères de L’Équipe sur le Français, qui va sans doute disputer le match le plus impor­tant de sa jeune carrière.

Et l’an­cien fina­liste de l’Open d’Australie s’st dit très impres­sionné par le niveau de jeu de celui qui est désor­mais accom­pagné par Goran Ivanisevic. 

« Pendant que je commen­tais son match contre Tommy Paul (sur Eurosport, score final : 6–7 [3], 7–6 [4], 7–6 [6]), je me suis posé la ques­tion, et d’ailleurs je n’ai pas la réponse, de la dernière fois où j’avais vu un Français évoluer de cette façon‐là sur un court de tennis. Je me souviens du niveau d’Ugo Humbert quand il a remporté le tournoi de Dubaï, il y a deux ans, c’était mons­trueux, il marchait sur l’eau, mais là, avec Arthur Fils, on est sur une autre forme de match. »





Publié le vendredi 27 mars 2026 à 18:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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