Avant la première demi‐finale du Masters 1000 de Miami entre Arthur Fils et Jiri Lehecka ce vendredi (20h, heure fran­çaise), Arnaud Clément a donné son avis chez nos confrères de L’Équipe sur le Français, qui va sans doute disputer le match le plus impor­tant de sa jeune carrière.

Et l’an­cien fina­liste de l’Open d’Australie s’st dit très impres­sionné par le niveau de jeu de celui qui est désor­mais accom­pagné par Goran Ivanisevic.

« Pendant que je commen­tais son match contre Tommy Paul (sur Eurosport, score final : 6–7 [3], 7–6 [4], 7–6 [6]), je me suis posé la ques­tion, et d’ailleurs je n’ai pas la réponse, de la dernière fois où j’avais vu un Français évoluer de cette façon‐là sur un court de tennis. Je me souviens du niveau d’Ugo Humbert quand il a remporté le tournoi de Dubaï, il y a deux ans, c’était mons­trueux, il marchait sur l’eau, mais là, avec Arthur Fils, on est sur une autre forme de match. »











