Avant la première demi‐finale du Masters 1000 de Miami entre Arthur Fils et Jiri Lehecka ce vendredi (20h, heure française), Arnaud Clément a donné son avis chez nos confrères de L’Équipe sur le Français, qui va sans doute disputer le match le plus important de sa jeune carrière.
Et l’ancien finaliste de l’Open d’Australie s’st dit très impressionné par le niveau de jeu de celui qui est désormais accompagné par Goran Ivanisevic.
« Pendant que je commentais son match contre Tommy Paul (sur Eurosport, score final : 6–7 [3], 7–6 [4], 7–6 [6]), je me suis posé la question, et d’ailleurs je n’ai pas la réponse, de la dernière fois où j’avais vu un Français évoluer de cette façon‐là sur un court de tennis. Je me souviens du niveau d’Ugo Humbert quand il a remporté le tournoi de Dubaï, il y a deux ans, c’était monstrueux, il marchait sur l’eau, mais là, avec Arthur Fils, on est sur une autre forme de match. »
Publié le vendredi 27 mars 2026 à 18:44