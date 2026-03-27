L’Equipe a eu la bonne idée de demander à Arnaud Clément de commenter la forme actuel d’Arthur Fils qui réalise un tournoi de Miami assez impres­sion­nant. Pour l’an­cien fina­lise de l’Open d’Australie, aujourd’hui consul­tant chez Eurosport, Arthur a un truc en plus, et c’est ce truc qui va lui permettre de jouer les premiers rôles dans sa carrière. Arnaud ose même une compa­raison plutôt flatteuse.

« Le refus de la défaite, la haine absolue. Tout en restant mesuré dans les compa­rai­sons, on peut repenser à un Nadal, qui a dû gagner 80 % des matches où il était dominé. Un Djokovic, pareil. Contre Paul, il tient, et je ne sais pas comment il tient, et je me dis que ça ne va pas tenir, que si ça doit tourner, ce ne sera pas pour lui, mais au final, si ! Globalement, ça fait plusieurs années que je n’ai pas vu un Français avec une soli­dité pareille »