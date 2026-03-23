Revenu début février de sa blessure au dos, qui l’a tenu éloigné du circuit pendant plus de six mois, Arthur Fils n’a pas tardé à retrouver son meilleur niveau.
Finaliste à Doha, quart de finaliste à Indian Wells, le Français s’est déjà qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami en infligeant une correction à Stefanos Tsitsipas (6−0, 6–1), qui s’est d’ailleurs plaint de l’éclairage.
Au micro d’Eurosport après sa large victoire, le 31e joueur mondial, toujours perfectionniste, a néanmoins exprimé sa satisfaction.
« Je ne vais pas parler de mon service, car il n’était pas très bon. Mais dans l’ensemble, le coup droit, le revers et surtout mes déplacements sur le court… j’étais très mobile. […] Ça s’est très bien déroulé pour moi, un peu moins pour lui. C’est sûr que c’est l’un des matches les plus rapides que j’aie joués. J’espère pouvoir garder ce niveau jusqu’à la fin de la semaine. Je suis complètement de retour. C’est comme si je n’étais jamais parti. Ça fait vraiment, vraiment du bien. »
Pour tenter de se qualifier en quarts de finale du tournoi floridien, comme l’an dernier, Arthur Fils affrontera le Monégasque Valentin Vacherot (25e mondial).
Publié le lundi 23 mars 2026 à 13:55