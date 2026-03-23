Accueil ATP ATP - Miami

Arthur Fils, après avoir humilié Stefanos Tsitsipas : « C’est comme si je n’étais jamais parti »

Par
Baptiste Mulatier
-
511

Revenu début février de sa bles­sure au dos, qui l’a tenu éloigné du circuit pendant plus de six mois, Arthur Fils n’a pas tardé à retrouver son meilleur niveau. 

Finaliste à Doha, quart de fina­liste à Indian Wells, le Français s’est déjà qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami en infli­geant une correc­tion à Stefanos Tsitsipas (6−0, 6–1), qui s’est d’ailleurs plaint de l’éclai­rage.

Au micro d’Eurosport après sa large victoire, le 31e joueur mondial, toujours perfec­tion­niste, a néan­moins exprimé sa satisfaction. 

« Je ne vais pas parler de mon service, car il n’était pas très bon. Mais dans l’en­semble, le coup droit, le revers et surtout mes dépla­ce­ments sur le court… j’étais très mobile. […] Ça s’est très bien déroulé pour moi, un peu moins pour lui. C’est sûr que c’est l’un des matches les plus rapides que j’aie joués. J’espère pouvoir garder ce niveau jusqu’à la fin de la semaine. Je suis complè­te­ment de retour. C’est comme si je n’étais jamais parti. Ça fait vrai­ment, vrai­ment du bien. »

Pour tenter de se quali­fier en quarts de finale du tournoi flori­dien, comme l’an dernier, Arthur Fils affron­tera le Monégasque Valentin Vacherot (25e mondial). 

Publié le lundi 23 mars 2026 à 13:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.