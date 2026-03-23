Revenu début février de sa bles­sure au dos, qui l’a tenu éloigné du circuit pendant plus de six mois, Arthur Fils n’a pas tardé à retrouver son meilleur niveau.

Finaliste à Doha, quart de fina­liste à Indian Wells, le Français s’est déjà qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami en infli­geant une correc­tion à Stefanos Tsitsipas (6−0, 6–1), qui s’est d’ailleurs plaint de l’éclai­rage.

Au micro d’Eurosport après sa large victoire, le 31e joueur mondial, toujours perfec­tion­niste, a néan­moins exprimé sa satisfaction.

« Je ne vais pas parler de mon service, car il n’était pas très bon. Mais dans l’en­semble, le coup droit, le revers et surtout mes dépla­ce­ments sur le court… j’étais très mobile. […] Ça s’est très bien déroulé pour moi, un peu moins pour lui. C’est sûr que c’est l’un des matches les plus rapides que j’aie joués. J’espère pouvoir garder ce niveau jusqu’à la fin de la semaine. Je suis complè­te­ment de retour. C’est comme si je n’étais jamais parti. Ça fait vrai­ment, vrai­ment du bien. »

Pour tenter de se quali­fier en quarts de finale du tournoi flori­dien, comme l’an dernier, Arthur Fils affron­tera le Monégasque Valentin Vacherot (25e mondial).