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Arthur Fils après sa folle victoire contre Paul : « Même si Tommy est mon ami en dehors du court, quand on est sur le terrain, c’est lui ou moi. Et je préfère quand c’est moi »

Par
Thomas S
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Arthur Fils a certai­ne­ment remporté un match fonda­teur pour la suite de sa carrière, cette nuit, en quarts de finale du Masters 1000 de Miami.

En venant à bout de Tommy Paul, en trois sets et 2h40 de jeu, alors qu’il était mené 6 points à 2 dans le jeu décisif de l’ul­time manche, le Français a déployé des ressources mentales et physiques tout simple­ment impressionnantes.

Et même s’il entre­tient d’ex­cel­lents rapports avec l’Américain, qui avait d’ailleurs été parti­cu­liè­re­ment élogieux à son sujet avant la rencontre, Arthur était foca­lisé sur la victoire, comme il l’a déclaré lors de l’in­ter­view d’après match sur le court. 

« C’est complè­te­ment une ques­tion de menta­lité. Aujourd’hui, je me suis juste battu et même si Tommy Paul est mon ami en dehors du court, quand on est sur le terrain, c’est lui ou moi. Et je préfère quand c’est moi (sourire). J’ai juste donné le meilleur de moi‐même », a déclaré Arthur Fils, opposé à Jiri Lehecka pour une première finale en Masters 1000. 

Publié le jeudi 26 mars 2026 à 17:07

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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