Arthur Fils a certainement remporté un match fondateur pour la suite de sa carrière, cette nuit, en quarts de finale du Masters 1000 de Miami.
En venant à bout de Tommy Paul, en trois sets et 2h40 de jeu, alors qu’il était mené 6 points à 2 dans le jeu décisif de l’ultime manche, le Français a déployé des ressources mentales et physiques tout simplement impressionnantes.
Et même s’il entretient d’excellents rapports avec l’Américain, qui avait d’ailleurs été particulièrement élogieux à son sujet avant la rencontre, Arthur était focalisé sur la victoire, comme il l’a déclaré lors de l’interview d’après match sur le court.
G.A.B.O.S 🤓— Tennis TV (@TennisTV) March 26, 2026
Love the mentality, @ArthurFils #MiamiOpen pic.twitter.com/IynDZIK71x
« C’est complètement une question de mentalité. Aujourd’hui, je me suis juste battu et même si Tommy Paul est mon ami en dehors du court, quand on est sur le terrain, c’est lui ou moi. Et je préfère quand c’est moi (sourire). J’ai juste donné le meilleur de moi‐même », a déclaré Arthur Fils, opposé à Jiri Lehecka pour une première finale en Masters 1000.
Publié le jeudi 26 mars 2026 à 17:07