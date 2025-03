Alors qu’il a manqué deux balles de match dans le deuxième set, à l’issue duquel il a fracassé sa raquette de frus­tra­tion, et souf­fert de crampes dans la troi­sième manche, Arthur Fils est fina­le­ment venu à bout de Frances Tiafoe au troi­sième tour du Masters 1000 de Miami, après quasi­ment trois heures de combat : 7–6(11), 5–7, 6–2.

Fils = FORMIDABLE 🔥



The moment Arthur Fils fini­shed off his wild 7–6 5–7 6–2 win over Tiafoe. #MiamiOpen pic.twitter.com/cavFXnsQ8G