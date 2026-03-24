Un quart de finale à Montpellier, un premier tour à Rotterdam, une finale à Doha, un quart à Indian Wells et au minimum un nouveau quart de finale à Miami : c’est le bilan hono­rable d’Arthur Fils depuis son retour de bles­sure février, après avoir été éloigné du circuit pendant plus de six mois pour soigner son dos.

En démons­tra­tion face à Stefanos Tsitsipas au troi­sième tour (6−1, 6–0), le Français de 21 ans a remporté un match plus diffi­cile ce mardi contre le Monégasque Valentin Vacherot en huitièmes de finale : 6–4, 6–7(4), 6–4, en 2h14.

Si aucun autre joueur fran­çais depuis Yannick Noah n’avait enchaîné de quarts de finale à Indian Wells et Miami deux années de suite, le 31e mondial a montré lors de l’in­ter­view sur le court qu’il était loin d’être rassasié.

Question : « Qu’est‐ce qu’il t’a fallu pour revenir à ce niveau après ta bles­sure ? Comment célèbres‐tu le fait d’avoir atteint deux quarts de finale d’af­filée (à Indian Wells et Miami, comme l’an dernier) ? »

Arthur Fils : « Je ne célèbre pas pour l’ins­tant. Je veux aller en demi‐finale, vous savez ? J’ai dû travailler dur. On a beau­coup travaillé avec l’équipe. Je suis très heureux d’être de retour à ce niveau. J’espère que je vais encore m’amé­liorer. C’est très agréable. »

Arthur Fils after beating Vacherot to reach Miami QF



“What did it take to get back to this level after the injury ? How do you cele­brate going two quar­ter­fi­nals in a row now this year?”



Arthur : “I don’t cele­brate now. I wanna go to the semi­fi­nals you know ? 😂 I had to do a lot… pic.twitter.com/3pvGtc4lmf — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 24, 2026

Pour tenter de se quali­fier en demi‐finales d’un Masters 1000 pour la première fois de sa jeune carrière, Arthur Fils affron­tera le vain­queur du match entre Tommy Paul (23e mondial) et Tomas Martin Etcheverry (32e).