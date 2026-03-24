Un quart de finale à Montpellier, un premier tour à Rotterdam, une finale à Doha, un quart à Indian Wells et au minimum un nouveau quart de finale à Miami : c’est le bilan honorable d’Arthur Fils depuis son retour de blessure février, après avoir été éloigné du circuit pendant plus de six mois pour soigner son dos.
En démonstration face à Stefanos Tsitsipas au troisième tour (6−1, 6–0), le Français de 21 ans a remporté un match plus difficile ce mardi contre le Monégasque Valentin Vacherot en huitièmes de finale : 6–4, 6–7(4), 6–4, en 2h14.
Si aucun autre joueur français depuis Yannick Noah n’avait enchaîné de quarts de finale à Indian Wells et Miami deux années de suite, le 31e mondial a montré lors de l’interview sur le court qu’il était loin d’être rassasié.
Question : « Qu’est‐ce qu’il t’a fallu pour revenir à ce niveau après ta blessure ? Comment célèbres‐tu le fait d’avoir atteint deux quarts de finale d’affilée (à Indian Wells et Miami, comme l’an dernier) ? »
Arthur Fils : « Je ne célèbre pas pour l’instant. Je veux aller en demi‐finale, vous savez ? J’ai dû travailler dur. On a beaucoup travaillé avec l’équipe. Je suis très heureux d’être de retour à ce niveau. J’espère que je vais encore m’améliorer. C’est très agréable. »
Arthur Fils after beating Vacherot to reach Miami QF— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 24, 2026
“What did it take to get back to this level after the injury ? How do you celebrate going two quarterfinals in a row now this year?”
Arthur : “I don’t celebrate now. I wanna go to the semifinals you know ? 😂 I had to do a lot… pic.twitter.com/3pvGtc4lmf
Pour tenter de se qualifier en demi‐finales d’un Masters 1000 pour la première fois de sa jeune carrière, Arthur Fils affrontera le vainqueur du match entre Tommy Paul (23e mondial) et Tomas Martin Etcheverry (32e).
Publié le mardi 24 mars 2026 à 21:50