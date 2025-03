Alors que son adver­saire, Jakub Mensik, n’avait pas joué depuis lundi suite au forfait de Tomas Machac, Arthur Fils a été programmé en première rota­tion jeudi, moins de 24 heures après sa victoire contre Alexander Zverev.

Battu en deux sets par le joueur tchèque de 19 ans (7−6 [5], 6–1) en quarts de finale du Masters 1000 de Miami, le numéro 1 fran­çais a exprimé son mécon­ten­te­ment dans des propos rapportés par L’Equipe.

« La program­ma­tion était très moyenne. Ce sont l’ATP et le tournoi qui gèrent mais il y a des matches qui se joue­ront tard ce soir et ça fait deux jours qu’ils n’ont pas joué. Et moi j’ai joué hier (mercredi) et je me retrouve à jouer premier aujourd’hui (jeudi)… »