Victime d’une program­ma­tion plus que douteuse et fina­le­ment éliminé en quarts de finale du Masters 1000 de Miami par Jakub Mensik ce jeudi, Arthur Fils, après avoir fait part d’un certain mécon­ten­te­ment, s’est égale­ment exprimé sur ses progrès au niveau physique chez nos confrères de L’Équipe.

« Physiquement, je pense que, quand je suis bien, je fais partie des meilleurs. Là il y a eu beau­coup de circons­tances. Je suis arrivé sur le terrain, ce n’était pas forcé­ment physique. Une fois que tu es un peu plus lent, tu te retrouves très vite acculé, tu n’ar­rives pas à faire l’échange. On arrive au tie‐break du premier mais il dicte le jeu, frappe très fort des deux côtés. Je cours à droite, à gauche mais je vois de moins en moins bien. Au lieu de voir direct qu’il s’en­gouffre coup droit, j’ai l’im­pres­sion qu’il va croiser et du coup je suis en retard. C’est plus la concen­tra­tion qui saute. »