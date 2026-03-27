Deux jours après sa quali­fi­ca­tion en forme d’ex­ploit pour les demi‐finales du Masters 1000 de Miami (il était mené 6 points à 2 dans le jeu décisif du dernier set par Tommy Paul), Arthur Fils a rendez‐vous avec l’his­toire ce vendredi soir face à Jiri Lehecka, à partir de 20h, heure française.

Impressionnant dans les tous les compar­ti­ments du jeu depuis son retour à la compé­ti­tion en février dernier après sa bles­sure au dos, le Français a expliqué à nos confrères de L’Équipe avoir modifié et surtout simplifié son coup droit, afin de le rendre encore plus redou­table que par le passé.

Un choix payant puis­qu’il s’est montré parti­cu­liè­re­ment perfor­mant dans ce secteur en Floride avec 63 coups droits gagnants dont certains surpuis­sants (voir ci‐dessous).

Ridiculous power.



The top 5 fastest @ArthurFils shots vs Tommy Paul 😳 pic.twitter.com/df9DuoYmcA — Tennis TV (@TennisTV) March 26, 2026

« Pour que ça paye, ça passe par beau­coup de répé­ti­tions. Que de la répé­ti­tion. On a fait beau­coup de paniers avec mon coach (Ivan Cinkus), on a énor­mé­ment discuté aussi. Il fallait qu’on soit clairs sur ce qu’il fallait changer, ce que ça allait apporter à mon jeu. Je me suis senti de plus en plus à l’aise mais ça a demandé du temps, ça ne vient pas comme ça. C’est un long processus, parce que je me sentais très bien avant sur mon coup droit. Quand tu te sens bien sur un coup et que tu le changes, tu ne te sens pas comme avant. Il faut prendre le temps de trouver le rythme et c’est long. Mais après, une fois que je suis là, c’est pas mal (rires). »



