Deux jours après sa qualification en forme d’exploit pour les demi‐finales du Masters 1000 de Miami (il était mené 6 points à 2 dans le jeu décisif du dernier set par Tommy Paul), Arthur Fils a rendez‐vous avec l’histoire ce vendredi soir face à Jiri Lehecka, à partir de 20h, heure française.
Impressionnant dans les tous les compartiments du jeu depuis son retour à la compétition en février dernier après sa blessure au dos, le Français a expliqué à nos confrères de L’Équipe avoir modifié et surtout simplifié son coup droit, afin de le rendre encore plus redoutable que par le passé.
Un choix payant puisqu’il s’est montré particulièrement performant dans ce secteur en Floride avec 63 coups droits gagnants dont certains surpuissants (voir ci‐dessous).
Ridiculous power.— Tennis TV (@TennisTV) March 26, 2026
The top 5 fastest @ArthurFils shots vs Tommy Paul 😳 pic.twitter.com/df9DuoYmcA
« Pour que ça paye, ça passe par beaucoup de répétitions. Que de la répétition. On a fait beaucoup de paniers avec mon coach (Ivan Cinkus), on a énormément discuté aussi. Il fallait qu’on soit clairs sur ce qu’il fallait changer, ce que ça allait apporter à mon jeu. Je me suis senti de plus en plus à l’aise mais ça a demandé du temps, ça ne vient pas comme ça. C’est un long processus, parce que je me sentais très bien avant sur mon coup droit. Quand tu te sens bien sur un coup et que tu le changes, tu ne te sens pas comme avant. Il faut prendre le temps de trouver le rythme et c’est long. Mais après, une fois que je suis là, c’est pas mal (rires). »
Publié le vendredi 27 mars 2026 à 12:32