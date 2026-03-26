A l’issue de sa victoire en trois sets face à Tommy Paul en quarts de finale du Masters 1000 de Miami, avec une fin de match assez folle, Arthur Fils avait du mal à trouver son calme. Il faut dire que le combat a été intense.

Cette victoire est un point de passage pour lui, comme il l’a expliqué en confé­rence de presse.

« Il y a telle­ment d’émo­tions que je ressens en ce moment et que j’ai dû affronter pendant le match. Je crois que Tommy a mieux joué que moi pendant les trois sets, mais j’ai trouvé l’énergie néces­saire pour remonter. C’était un combat féroce, je n’au­rais rien eu à me repro­cher si j’avais perdu car j’ai donné tout ce que j’avais sur le court. Il ne pouvait en rester qu’un et je préfé­rais que ce soit moi. C’est le meilleur résultat de ma carrière et je me sens proche de mon meilleur niveau, mais je veux plus », a déclaré celui qui affron­tera Jiri Lehecka pour une première finale en Masters 1000.