A l’issue de sa victoire en trois sets face à Tommy Paul en quarts de finale du Masters 1000 de Miami, avec une fin de match assez folle, Arthur Fils avait du mal à trouver son calme. Il faut dire que le combat a été intense.
Cette victoire est un point de passage pour lui, comme il l’a expliqué en conférence de presse.
« Il y a tellement d’émotions que je ressens en ce moment et que j’ai dû affronter pendant le match. Je crois que Tommy a mieux joué que moi pendant les trois sets, mais j’ai trouvé l’énergie nécessaire pour remonter. C’était un combat féroce, je n’aurais rien eu à me reprocher si j’avais perdu car j’ai donné tout ce que j’avais sur le court. Il ne pouvait en rester qu’un et je préférais que ce soit moi. C’est le meilleur résultat de ma carrière et je me sens proche de mon meilleur niveau, mais je veux plus », a déclaré celui qui affrontera Jiri Lehecka pour une première finale en Masters 1000.
Publié le jeudi 26 mars 2026 à 10:50